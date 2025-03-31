https://crimea.ria.ru/20250331/za-druzhboy-i-vdokhnoveniem-v-artek-priekhala-delegatsiya-iz-abkhazii-1145349942.html

За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии

За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии - РИА Новости Крым, 31.03.2025

За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии

Международный детский центр "Артек" принял делегацию из Абхазии. Об этом рассказал директор МДЦ Константин Федоренко. РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T19:45

2025-03-31T19:45

2025-03-31T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" принял делегацию из Абхазии. Об этом рассказал директор МДЦ Константин Федоренко.Пообщаться с абхазскими школьниками и увидеть, как проходит их артековская смена, приехали представители отдела образования Гудаутского района Абхазии.Он добавил, что это хорошая традиция советского времени, когда не делились на национальности. Тогда были заложены основы, которые являются незыблемыми во все времена: дружба народов, мирное небо, общение, гостеприимство – все то, что сегодня "Артек" проявляет в отношении детей из Абхазии.В этом году поездка в "Артек" для ребят организовали совместными усилиями Министерств просвещения РФ и Республики Абхазия."В целом для взаимодействия двух стран это очень важное историческое событие", – отметили делегаты.Ранее сообщалось, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратился с просьбой к министру просвещения России Сергею Кравцову выделить дополнительные путевки в международный детский лагерь "Артек" в Крыму для детей, которые живут в непосредственной близости от зоны боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"Ямал построит детский лагерь в Крыму14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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