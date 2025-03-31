Рейтинг@Mail.ru
За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250331/za-druzhboy-i-vdokhnoveniem-v-artek-priekhala-delegatsiya-iz-abkhazii-1145349942.html
За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии
За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии - РИА Новости Крым, 31.03.2025
За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии
Международный детский центр "Артек" принял делегацию из Абхазии. Об этом рассказал директор МДЦ Константин Федоренко. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T19:45
2025-03-31T19:45
мдц "артек"
новости крыма
крым
новости
абхазия
сотрудничество
дети
детский отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145350128_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a291db8b8bd66cb8eea68ca64cc4bb1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" принял делегацию из Абхазии. Об этом рассказал директор МДЦ Константин Федоренко.Пообщаться с абхазскими школьниками и увидеть, как проходит их артековская смена, приехали представители отдела образования Гудаутского района Абхазии.Он добавил, что это хорошая традиция советского времени, когда не делились на национальности. Тогда были заложены основы, которые являются незыблемыми во все времена: дружба народов, мирное небо, общение, гостеприимство – все то, что сегодня "Артек" проявляет в отношении детей из Абхазии.В этом году поездка в "Артек" для ребят организовали совместными усилиями Министерств просвещения РФ и Республики Абхазия."В целом для взаимодействия двух стран это очень важное историческое событие", – отметили делегаты.Ранее сообщалось, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратился с просьбой к министру просвещения России Сергею Кравцову выделить дополнительные путевки в международный детский лагерь "Артек" в Крыму для детей, которые живут в непосредственной близости от зоны боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"Ямал построит детский лагерь в Крыму14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"
крым
абхазия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145350128_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cc29df8af10e06ba178714ff94c05a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мдц "артек", новости крыма, крым, новости, абхазия, сотрудничество, дети, детский отдых
За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии

Международный детский центр "Артек" посетила делегация из Абхазии

19:45 31.03.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Международный детский центр "Артек" посетила делегация из Абхазии
Международный детский центр Артек посетила делегация из Абхазии
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" принял делегацию из Абхазии. Об этом рассказал директор МДЦ Константин Федоренко.
Пообщаться с абхазскими школьниками и увидеть, как проходит их артековская смена, приехали представители отдела образования Гудаутского района Абхазии.
"В 3 смену мы рады были встречать 101 школьника из Абхазии, которые приехали к нам, чтобы познакомиться с новыми друзьями, обменяться опытом и вдохновиться на новые достижения. Мы уверены, что эта смена стала для ребят из Абхазии незабываемым опытом, который они увезут с собой, чтобы потом делиться им с друзьями и близкими", – рассказал Федоренко
Он добавил, что это хорошая традиция советского времени, когда не делились на национальности. Тогда были заложены основы, которые являются незыблемыми во все времена: дружба народов, мирное небо, общение, гостеприимство – все то, что сегодня "Артек" проявляет в отношении детей из Абхазии.
В этом году поездка в "Артек" для ребят организовали совместными усилиями Министерств просвещения РФ и Республики Абхазия.
"В целом для взаимодействия двух стран это очень важное историческое событие", – отметили делегаты.
Ранее сообщалось, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратился с просьбой к министру просвещения России Сергею Кравцову выделить дополнительные путевки в международный детский лагерь "Артек" в Крыму для детей, которые живут в непосредственной близости от зоны боевых действий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"
Ямал построит детский лагерь в Крыму
14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"
 
МДЦ "Артек"Новости КрымаКрымНовостиАбхазияСотрудничестводетиДетский отдых
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства
20:11Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко
19:45За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии
19:28Когда откроется канатная дорога Мисхор – Ай-Петри
19:10Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов
18:43Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек
18:16Обстановка на ж/д вокзале Симферополя: что с поездами дальнего следования
18:07Пригородное сообщение после ЧП на ж/д вокзале в Симферополе восстановили
17:57Связал и ограбил: крымчанин с оружием залез в чужой дом
17:31В ДТП с микроавтобусом Краснодар – Мариуполь погибли шесть человек
17:24Взрыв в мечети в Узбекистане – погибли и ранены люди
17:13Призывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб
17:07Крымский мост: более 500 машин ждут проезда
16:54Спасал раненого товарища: Севастополь простился с героем СВО
16:47В Сочи погиб трехлетний малыш – ребенок выпал из окна многоэтажки
16:36Весной в армию России призовут 160 тысяч человек
16:24Дым и громкий хлопок на ж/д вокзале Симферополя – что известно
16:07Космическое вторжение – серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце
15:51В Севастополе открыли рейд для катеров
15:40Туман остановил морской транспорт в Севастополе
Лента новостейМолния