https://crimea.ria.ru/20250319/70-detey-iz-prigranichya-zaporozhskoy-oblasti-otdokhnut-v-arteke-1145063509.html

70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"

70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке" - РИА Новости Крым, 19.03.2025

70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"

В приграничных населенных пунктах Запорожской области детей переводят на дистанционное обучение в связи с участившимися атаками ВСУ на школьные автобусы. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T18:26

2025-03-19T18:26

2025-03-19T18:27

запорожская область

евгений балицкий

общество

дети

школа

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В приграничных населенных пунктах Запорожской области детей переводят на дистанционное обучение в связи с участившимися атаками ВСУ на школьные автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В связи с этим Балицкий обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой выделить дополнительные путевки в международный детский лагерь "Артек" в Крыму для детей, которые живут в непосредственной близости от зоны боевых действий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской областиПомощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиДрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, общество, дети, школа, новости, новые регионы россии