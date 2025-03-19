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70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"
70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке" - РИА Новости Крым, 19.03.2025
70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"
В приграничных населенных пунктах Запорожской области детей переводят на дистанционное обучение в связи с участившимися атаками ВСУ на школьные автобусы. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T18:26
2025-03-19T18:26
2025-03-19T18:27
запорожская область
евгений балицкий
общество
дети
школа
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В приграничных населенных пунктах Запорожской области детей переводят на дистанционное обучение в связи с участившимися атаками ВСУ на школьные автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В связи с этим Балицкий обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой выделить дополнительные путевки в международный детский лагерь "Артек" в Крыму для детей, которые живут в непосредственной близости от зоны боевых действий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской областиПомощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиДрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
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запорожская область, евгений балицкий, общество, дети, школа, новости, новые регионы россии
70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"
В апреле 70 детей из Запорожской области отдохнут в "Артеке" – Балицкий
18:26 19.03.2025 (обновлено: 18:27 19.03.2025)