https://crimea.ria.ru/20250327/trampu-esche-predstoit-nasladitsya-stilem-peregovorov-kieva--ekspert-1145282936.html

Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт

Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт

В администрации США еще до конца не понимают, с чем им придется столкнуться в ходе дальнейших переговоров с киевским режимом, стиль которых заключается в... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T21:33

2025-03-27T21:33

2025-03-27T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В администрации США еще до конца не понимают, с чем им придется столкнуться в ходе дальнейших переговоров с киевским режимом, стиль которых заключается в сплошном манипулировании фактами и событиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал Декан факультета международных отношений МГИМО, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Сушенцов в кулуарах Международного научно-дипломатического конгресса, открывшегося в четверг в Ливадийском дворце в Ялте.По мнению политолога, США стремятся выйти из украинского кризиса "по возможности путем глубокого урегулирования", однако администрация президента Дональда Трампа до конца не понимает, насколько это комплексная и сложная ситуация, какую огромную роль в этом играли сами Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене, какую роль играет Европа и как лукаво действует Украина.Аналитик подчеркнул, что интересы Украины и интересы окружения Владимира Зеленского далеко не тождественны.По словам политолога, Вашингтон видит в киевском режиме "неудобного партнера", который получил очень большие авансы и должен их обязательно каким-то образом вернуть. Для этого и готовится подписание соглашения об украинских недрах, которые, по словам эксперта, являются колониальным соглашением.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и Донбассом"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуАЭС Украины могут перейти США на новых условиях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мнения, сша, переговоры, политика, украина, видео