https://crimea.ria.ru/20250327/trampu-esche-predstoit-nasladitsya-stilem-peregovorov-kieva--ekspert-1145282936.html
Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт
Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт
В администрации США еще до конца не понимают, с чем им придется столкнуться в ходе дальнейших переговоров с киевским режимом, стиль которых заключается в... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T21:33
2025-03-27T21:33
2025-03-27T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В администрации США еще до конца не понимают, с чем им придется столкнуться в ходе дальнейших переговоров с киевским режимом, стиль которых заключается в сплошном манипулировании фактами и событиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал Декан факультета международных отношений МГИМО, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Сушенцов в кулуарах Международного научно-дипломатического конгресса, открывшегося в четверг в Ливадийском дворце в Ялте.По мнению политолога, США стремятся выйти из украинского кризиса "по возможности путем глубокого урегулирования", однако администрация президента Дональда Трампа до конца не понимает, насколько это комплексная и сложная ситуация, какую огромную роль в этом играли сами Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене, какую роль играет Европа и как лукаво действует Украина.Аналитик подчеркнул, что интересы Украины и интересы окружения Владимира Зеленского далеко не тождественны.По словам политолога, Вашингтон видит в киевском режиме "неудобного партнера", который получил очень большие авансы и должен их обязательно каким-то образом вернуть. Для этого и готовится подписание соглашения об украинских недрах, которые, по словам эксперта, являются колониальным соглашением.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и Донбассом"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуАЭС Украины могут перейти США на новых условиях
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дональд трамп, мнения, сша, переговоры, политика, украина, видео
Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт
Трампа еще жду неприятные сюрпризы в ходе дальнейших переговоров с Украиной - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В администрации США еще до конца не понимают, с чем им придется столкнуться в ходе дальнейших переговоров с киевским режимом, стиль которых заключается в сплошном манипулировании фактами и событиями. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал Декан факультета международных отношений МГИМО, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Сушенцов в кулуарах Международного научно-дипломатического конгресса, открывшегося в четверг в Ливадийском дворце в Ялте.
"Ситуация находится в развитии, и американцам предстоит еще "насладиться" этим переговорным стилем, который украинцы используют в течение многих лет, манипулируя событиями и фактами. Думаю, что спустя некоторое время они (власти США – ред.) придут к каким-то своим новым выводам по поводу договороспособности правительства в Киеве", – сказал эксперт.
По мнению политолога, США стремятся выйти из украинского кризиса "по возможности путем глубокого урегулирования", однако администрация президента Дональда Трампа до конца не понимает, насколько это комплексная и сложная ситуация, какую огромную роль в этом играли сами Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене, какую роль играет Европа и как лукаво действует Украина.
Аналитик подчеркнул, что интересы Украины и интересы окружения Владимира Зеленского далеко не тождественны.
"Зеленский действует главным образом исходя из приоритета сохранения власти. Для этого он затягивает конфликт. Отсюда его многочисленные попытки представить ситуацию в ином свете, чем это обсуждалось на переговорах с американцами, и создавать ситуации, которые вынужденно ставили бы США в положение страны, которая не отвечает за последствия договоренностей и не может гарантировать их выполнение", – отметил Сушенцов.
По словам политолога, Вашингтон видит в киевском режиме "неудобного партнера", который получил очень большие авансы и должен их обязательно каким-то образом вернуть. Для этого и готовится подписание соглашения об украинских недрах, которые, по словам эксперта, являются колониальным соглашением.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
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