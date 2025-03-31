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Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат

Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат

В Крыму ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в границах природных территорий. Как напомнили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T13:16

2025-03-31T13:16

2025-03-31T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в границах природных территорий. Как напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, пожароопасный сезон начинается в республике с 1 апреля.В МЧС проинформировали также о завершении подготовки к пожароопасному сезону граничащих с лесами населенных пунктов. Кроме того, проверена готовность добровольных пожарных команд.Пожароопасный сезон в Севастополе также введут с 1 апреля, сообщил ранее исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Сереветников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительствеВ Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧСПриродные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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