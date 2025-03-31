Рейтинг@Mail.ru
Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250331/start-pozharoopasnogo-sezona-v-krymu-otvetstvennost-uzhestochat-1145341946.html
Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат
Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат
В Крыму ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в границах природных территорий. Как напомнили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T13:16
2025-03-31T13:16
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
безопасность
леса крыма
общество
штрафы
пожароопасный сезон в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145342063_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_86212d867e8e62dd1b53dc7022d0a536.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в границах природных территорий. Как напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, пожароопасный сезон начинается в республике с 1 апреля.В МЧС проинформировали также о завершении подготовки к пожароопасному сезону граничащих с лесами населенных пунктов. Кроме того, проверена готовность добровольных пожарных команд.Пожароопасный сезон в Севастополе также введут с 1 апреля, сообщил ранее исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Сереветников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительствеВ Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧСПриродные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145342063_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_9f34e3713d1460807fbe31b1bad8cd3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, новости крыма, безопасность, леса крыма, общество, штрафы, пожароопасный сезон в крыму
Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат

В Крыму предусмотрены штрафы до 800 тысяч рублей за нарушение пожарных правил в лесах

13:16 31.03.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму за нарушение пожарных правил в лесах предусмотрены штрафы до 800 тысяч
В Крыму за нарушение пожарных правил в лесах предусмотрены штрафы до 800 тысяч
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в границах природных территорий. Как напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, пожароопасный сезон начинается в республике с 1 апреля.

"В условиях действия особого противопожарного режима ответственность за нарушение требований пожарной безопасности ужесточится. Такой меры административного воздействия как предупреждение не предусмотрено. Сумма штрафов составляет до 20 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч рублей для юридических лиц", – сказано в сообщении ведомства.

В МЧС проинформировали также о завершении подготовки к пожароопасному сезону граничащих с лесами населенных пунктов. Кроме того, проверена готовность добровольных пожарных команд.
"За нарушение требований Правил противопожарного режима, выраженных в несвоевременной уборке сухой растительности и покоса травы, сотрудниками Главного управления МЧС России с начала года составлено 130 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан и юридических лиц", – отметили в ведомстве.
Пожароопасный сезон в Севастополе также введут с 1 апреля, сообщил ранее исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Сереветников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве
В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС
Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаБезопасностьЛеса КрымаОбществоШтрафыПожароопасный сезон в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Крымский мост: очередь выросла еще в три раза – сколько ждать проезда
15:10Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
14:43Ситуация в Курской области – армия России наступает и громит врага
14:31Киев теряет тысячи боевиков и технику на всех фронтах
14:14Россия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль
13:57Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года
13:37Кремль осудил действия поджигателей могил военкора Федорчака и героев СВО
13:16Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат
12:43Киев нанес удары по энергообъектам в Брянской области
12:15Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в пять раз
12:07В Феодосии 3-летний малыш выпал из окна – ребенок в тяжелом состоянии
11:52Число погибших после землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек
11:32Аксенов пообещал возмездие поджигателям могил Федорчака и героев СВО
11:02Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя
10:39"Возникнут большие проблемы": Трамп ответил Зеленскому на отказ от сделки
10:17Поджог могил военкора Федорчака и героев СВО – возбуждено уголовное дело
09:4411 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой
09:22Вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и трех героев СВО
09:11Перед Крымским мостом начала расти очередь
08:37В Евпатории, Саках и Черноморском нет ни одного официального рынка - ФНС
Лента новостейМолния