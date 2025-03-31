Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточат
В Крыму предусмотрены штрафы до 800 тысяч рублей за нарушение пожарных правил в лесах
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму за нарушение пожарных правил в лесах предусмотрены штрафы до 800 тысяч
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в границах природных территорий. Как напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, пожароопасный сезон начинается в республике с 1 апреля.
"В условиях действия особого противопожарного режима ответственность за нарушение требований пожарной безопасности ужесточится. Такой меры административного воздействия как предупреждение не предусмотрено. Сумма штрафов составляет до 20 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч рублей для юридических лиц", – сказано в сообщении ведомства.
В МЧС проинформировали также о завершении подготовки к пожароопасному сезону граничащих с лесами населенных пунктов. Кроме того, проверена готовность добровольных пожарных команд.
"За нарушение требований Правил противопожарного режима, выраженных в несвоевременной уборке сухой растительности и покоса травы, сотрудниками Главного управления МЧС России с начала года составлено 130 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан и юридических лиц", – отметили в ведомстве.
Пожароопасный сезон в Севастополе также введут с 1 апреля, сообщил ранее исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Сереветников.
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