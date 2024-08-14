https://crimea.ria.ru/20240814/prirodnye-pozhary-na-yuzhnoberezhe-kryma---spasateli-nazvali-prichinu-1139591180.html

Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину

Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину

Причинами природных пожаров на Южном берегу Крыма стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T13:59

2024-08-14T13:59

2024-08-14T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Причинами природных пожаров на Южном берегу Крыма стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул по итогам проверки дознавателями.Лесная подстилка в городском округе Ялта рядом с Южнобережным шоссе загорелась накануне утром. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров к обеду. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19.00. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили в 19.42 на площади 0,46 га.Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья."Всего в 2024 году возбуждено девять уголовных дел по статьям об уничтожении или повреждении лесных насаждений и семь - по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности", - констатировали в ведомстве.За пожары в экосистемах к административной ответственности в Крыму с начала года привлечены 450 человек, сообщали ранее в МЧС.С 17 апреля в Крыму объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 800 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в КрымуВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено делоНа ЮБК горит лесная подстилка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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