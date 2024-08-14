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Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину
Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину
Причинами природных пожаров на Южном берегу Крыма стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T13:59
2024-08-14T13:59
пожар
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игорь скуртул
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Причинами природных пожаров на Южном берегу Крыма стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул по итогам проверки дознавателями.Лесная подстилка в городском округе Ялта рядом с Южнобережным шоссе загорелась накануне утром. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров к обеду. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19.00. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили в 19.42 на площади 0,46 га.Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья."Всего в 2024 году возбуждено девять уголовных дел по статьям об уничтожении или повреждении лесных насаждений и семь - по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности", - констатировали в ведомстве.За пожары в экосистемах к административной ответственности в Крыму с начала года привлечены 450 человек, сообщали ранее в МЧС.С 17 апреля в Крыму объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 800 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в КрымуВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено делоНа ЮБК горит лесная подстилка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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пожар, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, безопасность, пожарная безопасность, пожароопасный сезон в крыму, общество
Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину

МЧС: причиной природных пожаров в Ялте и Алуште стало неосторожное обращение с огнем

13:59 14.08.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в районе трассы "Алушта-Ялта"
Пожар в районе трассы Алушта-Ялта
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Причинами природных пожаров на Южном берегу Крыма стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул по итогам проверки дознавателями.
Лесная подстилка в городском округе Ялта рядом с Южнобережным шоссе загорелась накануне утром. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров к обеду. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19.00. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили в 19.42 на площади 0,46 га.
"Предположительной причиной пожара в Ялте стало неосторожное обращение с огнем в результате курения. Место очага находится на тропе, ведущей к роднику, где может находиться значительное количество людей. Брошенный окурок мог привести к уничтожению лесной подстилки на площади 0,13 га", - сообщил Скуртул.
Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья.
"Всего в 2024 году возбуждено девять уголовных дел по статьям об уничтожении или повреждении лесных насаждений и семь - по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности", - констатировали в ведомстве.
За пожары в экосистемах к административной ответственности в Крыму с начала года привлечены 450 человек, сообщали ранее в МЧС.
С 17 апреля в Крыму объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 800 тысяч.
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