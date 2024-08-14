Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину
МЧС: причиной природных пожаров в Ялте и Алуште стало неосторожное обращение с огнем
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в районе трассы "Алушта-Ялта"
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Причинами природных пожаров на Южном берегу Крыма стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул по итогам проверки дознавателями.
Лесная подстилка в городском округе Ялта рядом с Южнобережным шоссе загорелась накануне утром. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров к обеду. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19.00. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили в 19.42 на площади 0,46 га.
"Предположительной причиной пожара в Ялте стало неосторожное обращение с огнем в результате курения. Место очага находится на тропе, ведущей к роднику, где может находиться значительное количество людей. Брошенный окурок мог привести к уничтожению лесной подстилки на площади 0,13 га", - сообщил Скуртул.
Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья.
"Всего в 2024 году возбуждено девять уголовных дел по статьям об уничтожении или повреждении лесных насаждений и семь - по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности", - констатировали в ведомстве.
За пожары в экосистемах к административной ответственности в Крыму с начала года привлечены 450 человек, сообщали ранее в МЧС.
С 17 апреля в Крыму объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 800 тысяч.
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