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450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года
450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 13.08.2024
450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года
450 человек с начала года оштрафованы в Крыму за нарушение особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T08:53
2024-08-13T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. 450 человек с начала года оштрафованы в Крыму за нарушение особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Чаще всего пожары на открытой территории в этом году случались в Симферопольском, Джанкойском, Сакском, Красногвардейском, Ленинском, Бахчисарайском, Советском, Кировском районах и в Керчи, уточняют спасатели. И напоминают о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в Крыму в период с 12 по 15 августа."Строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ. В случае несоблюдения мер предосторожности, суммы штрафов: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей", – предупреждают в МЧС.8 августа ограничение на посещение лесов в Крыму было продлено до конца августа. С 17 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистикуКак спасти себя и дом при лесном пожаре
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450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала года

В Крыму с начала года оштрафовали 450 нарушителей противопожарного режима – МЧС

08:53 13.08.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар
Пожар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. 450 человек с начала года оштрафованы в Крыму за нарушение особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Всего с начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечено 450 человек. Продолжают работу 64 межведомственные профилактические группы на территории полуострова", – сказано в сообщении ведомства.

Чаще всего пожары на открытой территории в этом году случались в Симферопольском, Джанкойском, Сакском, Красногвардейском, Ленинском, Бахчисарайском, Советском, Кировском районах и в Керчи, уточняют спасатели. И напоминают о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в Крыму в период с 12 по 15 августа.
"Строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ. В случае несоблюдения мер предосторожности, суммы штрафов: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей", – предупреждают в МЧС.
8 августа ограничение на посещение лесов в Крыму было продлено до конца августа. С 17 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим.
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