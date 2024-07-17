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Как спасти себя и дом при лесном пожаре
Как спасти себя и дом при лесном пожаре - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Как спасти себя и дом при лесном пожаре
В южной части России стали фиксировать все больше случаев возгорания сухой растительности и лесов. Человеческий фактор не является их основной причиной, так как РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T07:03
2024-07-17T07:03
2024-07-17T07:03
радио "спутник в крыму"
пожар
совет эксперта
безопасность
общество
константин кузнецов
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В южной части России стали фиксировать все больше случаев возгорания сухой растительности и лесов. Человеческий фактор не является их основной причиной, так как пожары и раньше случались в условиях аномальной жары, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.Однако жители и гости жарких регионов могут обезопасить себя и природу от опасных последствий.Далее, если под рукой есть любые средства для первичного пожаротушения, например, вода, песок или укрывной трудногорючий материал, человек должен приступить к локализации пожара. По словам эксперта, "очень просто потушить горящую спичку и практически невозможно лесной пожар".В случае, если силы не равны, по словам Кузнецова, нужно постараться трезво оценивать ситуацию. Важно определить направление ветра и постараться покинуть опасную зону. Далее следует обратить внимание на рельеф. Существенной преградой для пожара является асфальтированная или любая широкая дорога, канал с водой, речки, холмы и овраги."Если пожар подошел к жилым строениям, и люди чувствуют силы противостоять огню, то сначала нужно охлаждать конструкции, которые еще не загорелись, но могут разгореться в любой момент. Можно поливать стены водой, пытаться ликвидировать горение в постройках рядом, например, развалить их, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания", – поясняет специалист.При этом он подчеркивает, что все нужно делать аккуратно и не рисковать человеческими жизнями.В домах важно сразу убрать все легковоспламеняющиеся предметы и поберечь газовые баллоны – по возможности убрать их в безопасное место.Помимо домов, горят и автомобили. Несмотря на иллюзию "железного корпуса", внутри машины есть много горючих элементов, которые при нагревании выше 600 градусов могут еще и взорваться.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабный природный пожар в Коктебеле – что происходит на месте ЧПКрым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаровВ районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожар
https://crimea.ria.ru/20240716/za-nimi-krymskiy-les-kak-pozharnye-i-dobrovoltsy-tushili-ogon-v-koktebele-1138914879.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, совет эксперта, безопасность, общество, константин кузнецов, новости, крым
Как спасти себя и дом при лесном пожаре
Как вести себя при лесном пожаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
В южной части России стали фиксировать все больше случаев возгорания сухой растительности и лесов. Человеческий фактор не является их основной причиной, так как пожары и раньше случались в условиях аномальной жары, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
Однако жители и гости жарких регионов могут обезопасить себя и природу от опасных последствий.
"Первое правило для человека, который находится рядом с местом событий и не пострадал от огня, – сразу проинформировать органы пожарной охраны о возникшем событии. Почти в каждом телефоне сейчас есть схема геолокации, поэтому при звонке в дежурную службу оператор сможет определить место, откуда звонящий сообщает о чрезвычайной ситуации", – объясняет эксперт.
Далее, если под рукой есть любые средства для первичного пожаротушения, например, вода, песок или укрывной трудногорючий материал, человек должен приступить к локализации пожара. По словам эксперта, "очень просто потушить горящую спичку и практически невозможно лесной пожар".
"Но нужно понимать, что огонь – опасное явление. Заигрываться в пожарных тоже не стоит".
В случае, если силы не равны, по словам Кузнецова, нужно постараться трезво оценивать ситуацию. Важно определить направление ветра и постараться покинуть опасную зону. Далее следует обратить внимание на рельеф. Существенной преградой для пожара является асфальтированная или любая широкая дорога, канал с водой, речки, холмы и овраги.
"Если пожар подошел к жилым строениям, и люди чувствуют силы противостоять огню, то сначала нужно охлаждать конструкции, которые еще не загорелись, но могут разгореться в любой момент. Можно поливать стены водой, пытаться ликвидировать горение в постройках рядом, например, развалить их, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания", – поясняет специалист.
При этом он подчеркивает, что все нужно делать аккуратно и не рисковать человеческими жизнями.
В домах важно сразу убрать все легковоспламеняющиеся предметы и поберечь газовые баллоны – по возможности убрать их в безопасное место.
Помимо домов, горят и автомобили. Несмотря на иллюзию "железного корпуса", внутри машины есть много горючих элементов, которые при нагревании выше 600 градусов могут еще и взорваться.
"Нужно отогнать автомобиль как можно дальше от очага возгорания, вплоть до того, что загнать его в воду. Утопленную машину еще можно восстановить, а вот сгоревшую – нет", – завершил Кузнецов.
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