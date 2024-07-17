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Как спасти себя и дом при лесном пожаре - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Как спасти себя и дом при лесном пожаре
Как спасти себя и дом при лесном пожаре - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Как спасти себя и дом при лесном пожаре
В южной части России стали фиксировать все больше случаев возгорания сухой растительности и лесов. Человеческий фактор не является их основной причиной, так как РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T07:03
2024-07-17T07:03
радио "спутник в крыму"
пожар
совет эксперта
безопасность
общество
константин кузнецов
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В южной части России стали фиксировать все больше случаев возгорания сухой растительности и лесов. Человеческий фактор не является их основной причиной, так как пожары и раньше случались в условиях аномальной жары, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.Однако жители и гости жарких регионов могут обезопасить себя и природу от опасных последствий.Далее, если под рукой есть любые средства для первичного пожаротушения, например, вода, песок или укрывной трудногорючий материал, человек должен приступить к локализации пожара. По словам эксперта, "очень просто потушить горящую спичку и практически невозможно лесной пожар".В случае, если силы не равны, по словам Кузнецова, нужно постараться трезво оценивать ситуацию. Важно определить направление ветра и постараться покинуть опасную зону. Далее следует обратить внимание на рельеф. Существенной преградой для пожара является асфальтированная или любая широкая дорога, канал с водой, речки, холмы и овраги."Если пожар подошел к жилым строениям, и люди чувствуют силы противостоять огню, то сначала нужно охлаждать конструкции, которые еще не загорелись, но могут разгореться в любой момент. Можно поливать стены водой, пытаться ликвидировать горение в постройках рядом, например, развалить их, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания", – поясняет специалист.При этом он подчеркивает, что все нужно делать аккуратно и не рисковать человеческими жизнями.В домах важно сразу убрать все легковоспламеняющиеся предметы и поберечь газовые баллоны – по возможности убрать их в безопасное место.Помимо домов, горят и автомобили. Несмотря на иллюзию "железного корпуса", внутри машины есть много горючих элементов, которые при нагревании выше 600 градусов могут еще и взорваться.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабный природный пожар в Коктебеле – что происходит на месте ЧПКрым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаровВ районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожар
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пожар, совет эксперта, безопасность, общество, константин кузнецов, новости, крым
Как спасти себя и дом при лесном пожаре

Как вести себя при лесном пожаре

07:03 17.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В южной части России стали фиксировать все больше случаев возгорания сухой растительности и лесов. Человеческий фактор не является их основной причиной, так как пожары и раньше случались в условиях аномальной жары, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
Однако жители и гости жарких регионов могут обезопасить себя и природу от опасных последствий.
"Первое правило для человека, который находится рядом с местом событий и не пострадал от огня, – сразу проинформировать органы пожарной охраны о возникшем событии. Почти в каждом телефоне сейчас есть схема геолокации, поэтому при звонке в дежурную службу оператор сможет определить место, откуда звонящий сообщает о чрезвычайной ситуации", – объясняет эксперт.
Как действовать при лесном пожаре. ИнфографикаКак действовать при лесном пожаре. Инфографика
Далее, если под рукой есть любые средства для первичного пожаротушения, например, вода, песок или укрывной трудногорючий материал, человек должен приступить к локализации пожара. По словам эксперта, "очень просто потушить горящую спичку и практически невозможно лесной пожар".

"Но нужно понимать, что огонь – опасное явление. Заигрываться в пожарных тоже не стоит".

В случае, если силы не равны, по словам Кузнецова, нужно постараться трезво оценивать ситуацию. Важно определить направление ветра и постараться покинуть опасную зону. Далее следует обратить внимание на рельеф. Существенной преградой для пожара является асфальтированная или любая широкая дорога, канал с водой, речки, холмы и овраги.
"Если пожар подошел к жилым строениям, и люди чувствуют силы противостоять огню, то сначала нужно охлаждать конструкции, которые еще не загорелись, но могут разгореться в любой момент. Можно поливать стены водой, пытаться ликвидировать горение в постройках рядом, например, развалить их, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания", – поясняет специалист.
При этом он подчеркивает, что все нужно делать аккуратно и не рисковать человеческими жизнями.
В домах важно сразу убрать все легковоспламеняющиеся предметы и поберечь газовые баллоны – по возможности убрать их в безопасное место.
Помимо домов, горят и автомобили. Несмотря на иллюзию "железного корпуса", внутри машины есть много горючих элементов, которые при нагревании выше 600 градусов могут еще и взорваться.

"Нужно отогнать автомобиль как можно дальше от очага возгорания, вплоть до того, что загнать его в воду. Утопленную машину еще можно восстановить, а вот сгоревшую – нет", – завершил Кузнецов.

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