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В районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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В районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожар
В районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожар - РИА Новости Крым, 16.07.2024
В районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожар
В Ялте загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Ялте загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, огонь охватил сухую растительность в районе отеля "Ялта-Интурист". В Крыму объявлено двухдневное штормовое предупреждение из-за жары до 40 градусов, сообщали ранее в МЧС. За минувшие сутки спасатели 26 раз привлекались для тушения пожаров в Крыму, в том числе зафиксировано пять крупных природных пожаров. Одно из самых серьезных возгораний вспыхнуло в Коктебеле. Там загорелась сухая растительность у Карадагского заповедника.Во вторник к тушению огня у подножия Карадага привлекли еще один вертолет Ми-8 МЧС России, утром авиация сбросила на горящий лес 60 тонн воды. Пожар был локализован на площади 40 гектаров.В Карадагском природном заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Коктебеле локализованНа Крым идет 40-градусная жараЕще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы
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В районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожар

В Ялте около отеля "Ялта-Интурист" горит 300 квадратных метров сухой растительности – МЧС

12:08 16.07.2024 (обновлено: 13:08 16.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Ялте загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"Сухая растительность загорелась на открытой территории в Ялте по улице Дражинского, 50. К месту направлено одно отделение. Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров", - сказано в сообщении.
По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, огонь охватил сухую растительность в районе отеля "Ялта-Интурист".

"Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко – до 40 градусов тепла на солнце. Уважаемые ялтинцы и гости города! Просим не загораживать пути подъезда экстренной техники", - обратилась она к в своем Telegram.

В Крыму объявлено двухдневное штормовое предупреждение из-за жары до 40 градусов, сообщали ранее в МЧС.
За минувшие сутки спасатели 26 раз привлекались для тушения пожаров в Крыму, в том числе зафиксировано пять крупных природных пожаров. Одно из самых серьезных возгораний вспыхнуло в Коктебеле. Там загорелась сухая растительность у Карадагского заповедника.
Во вторник к тушению огня у подножия Карадага привлекли еще один вертолет Ми-8 МЧС России, утром авиация сбросила на горящий лес 60 тонн воды. Пожар был локализован на площади 40 гектаров.
В Карадагском природном заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.
В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.
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