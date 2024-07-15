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Крым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаров - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Крым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаров
Крым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаров - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Крым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаров
В Крыму за день 15 июля произошло пять крупных природных пожаров, два из которых к этому часу удалось потушить. На Северной стороне в Севастополе горела сухая... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T19:10
2024-07-15T19:10
новости крыма
карадаг
карадагский природный заповедник
симферопольский район
севастополь
сакский район
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Крыму за день 15 июля произошло пять крупных природных пожаров, два из которых к этому часу удалось потушить. На Северной стороне в Севастополе горела сухая растительность, огонь захватил площадь около шести гектаров. Еще одно возгорание произошло в районе села Вишневое под Севастополем.В Симферопольском районе пожар в окрестностях села Урожайное угрожал жилой застройке на территории СНТ, густым дымом заволокло трассу "Таврида".В Сакском районе загорелась лесная подстилка в районе поселка Новофедоровка, от огня пострадала кровля жилого домаИ наконец, масштабный пожар охватил около 20 гектаров в поселке Коктебель, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. В его ликвидации задействована аэромобильная бригада.Подробнее о пожарах в Крыму 15 июля – в подборке РИА Новости Крым.Карадаг в опасностиСообщение о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступило в 11:06, сообщили В ГУ МЧС по Республике Крым. Изначально площадь возгорания составляла около двух гектаров, однако уже к 14:30 она увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению пожара осложняются сложным горным рельефом местности, к ним привлечена аэромобильная бригада МЧС.Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и борт Росгвардии. Всего к тушению привлечены 117 человек и 24 единицы техники.На месте пожара организована работа штаба пожаротушения, создано три боевых участка.Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.Пожар в Симферопольском районе угрожал жилым домамВ Симферопольском районе пожар возник на территории СНТ "Дружба" около села Урожайное. Изначально его площадь составила около пяти гектаров, огонь угрожал жилым домам и хозпостройкам. Густой дым охватил федеральную трассу "Таврида".Из-за усиления ветра и труднодоступной местности в район разгула стихии дополнительно были направлены силы МЧС России и техника сельского поселения. Всего для тушения пожара привлекались 31 человек и 11 единиц техники. Было создано три боевых участка, два из них работали на защиту домов и хозпостроек, один – на тушение лесопосадки Пожар был ликвидирован в 17:00, его площадь в итоге составила более 15 гектаров.Пожар на Северной стороне в СевастополеНа Северной стороне Севастополе пожар возник на территории частного сектора, жителей домов, участки которых горели, пришлось эвакуировать. Была угроза распространения огня на жилую застройку, пламенем повреждена одна деревянная постройка площадью пять квадратных метров, людей в ней не было.На месте работали подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества. Возгорание было ликвидировано в около 16:00, его площадь составила около шести гектаров.Однако почти в то же время в МЧС Севастополя сообщили об еще одном пожаре, который возник в районе села Вишневое."На месте работают силы МЧС России, в том числе мотоциклы группы экстренного реагирования, а также огнеборцы субъектовой пожарной охраны", – сообщили в ведомстве.По предварительной информации, площадь пожара составляет три гектара, погибших и пострадавших нет.Возгорание в Сакском районеВ 15:51 в ГУ МЧС по Республике Крым поступило сообщение о задымлении на открытой территории в районе поселка Новофедоровка, Сакский район. Позже огонь распространился на территорию частного домовладения, загорелась кровля дома на площади 25 квадратных метров. К месту вызова были направлены силы МЧС России и лесоохотничьего хозяйства. На данный момент пожар локализован, продолжаются работы по его ликвидации, для тушения привлечены 11 человек и 4 единицы техники.С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар под Новороссийском локализовалиПожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек
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новости крыма, карадаг, карадагский природный заповедник, симферопольский район, севастополь, сакский район, пожар
Крым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаров

Сразу пять крупных лесных пожаров общей площадью более 40 гектаров тушат в Крыму

19:10 15.07.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПожар на Карадаге
Пожар на Карадаге
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Крыму за день 15 июля произошло пять крупных природных пожаров, два из которых к этому часу удалось потушить. На Северной стороне в Севастополе горела сухая растительность, огонь захватил площадь около шести гектаров. Еще одно возгорание произошло в районе села Вишневое под Севастополем.
В Симферопольском районе пожар в окрестностях села Урожайное угрожал жилой застройке на территории СНТ, густым дымом заволокло трассу "Таврида".
В Сакском районе загорелась лесная подстилка в районе поселка Новофедоровка, от огня пострадала кровля жилого дома
И наконец, масштабный пожар охватил около 20 гектаров в поселке Коктебель, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. В его ликвидации задействована аэромобильная бригада.
Подробнее о пожарах в Крыму 15 июля – в подборке РИА Новости Крым.

Карадаг в опасности

Сообщение о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступило в 11:06, сообщили В ГУ МЧС по Республике Крым. Изначально площадь возгорания составляла около двух гектаров, однако уже к 14:30 она увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению пожара осложняются сложным горным рельефом местности, к ним привлечена аэромобильная бригада МЧС.
Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и борт Росгвардии. Всего к тушению привлечены 117 человек и 24 единицы техники.
На месте пожара организована работа штаба пожаротушения, создано три боевых участка.
Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.
В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.

Пожар в Симферопольском районе угрожал жилым домам

В Симферопольском районе пожар возник на территории СНТ "Дружба" около села Урожайное. Изначально его площадь составила около пяти гектаров, огонь угрожал жилым домам и хозпостройкам. Густой дым охватил федеральную трассу "Таврида".
Из-за усиления ветра и труднодоступной местности в район разгула стихии дополнительно были направлены силы МЧС России и техника сельского поселения. Всего для тушения пожара привлекались 31 человек и 11 единиц техники. Было создано три боевых участка, два из них работали на защиту домов и хозпостроек, один – на тушение лесопосадки Пожар был ликвидирован в 17:00, его площадь в итоге составила более 15 гектаров.

Пожар на Северной стороне в Севастополе

На Северной стороне Севастополе пожар возник на территории частного сектора, жителей домов, участки которых горели, пришлось эвакуировать. Была угроза распространения огня на жилую застройку, пламенем повреждена одна деревянная постройка площадью пять квадратных метров, людей в ней не было.
На месте работали подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества. Возгорание было ликвидировано в около 16:00, его площадь составила около шести гектаров.
Однако почти в то же время в МЧС Севастополя сообщили об еще одном пожаре, который возник в районе села Вишневое.
"На месте работают силы МЧС России, в том числе мотоциклы группы экстренного реагирования, а также огнеборцы субъектовой пожарной охраны", – сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, площадь пожара составляет три гектара, погибших и пострадавших нет.

Возгорание в Сакском районе

В 15:51 в ГУ МЧС по Республике Крым поступило сообщение о задымлении на открытой территории в районе поселка Новофедоровка, Сакский район. Позже огонь распространился на территорию частного домовладения, загорелась кровля дома на площади 25 квадратных метров. К месту вызова были направлены силы МЧС России и лесоохотничьего хозяйства. На данный момент пожар локализован, продолжаются работы по его ликвидации, для тушения привлечены 11 человек и 4 единицы техники.
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
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