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Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы
Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы
Под Севастополем в понедельник произошел еще один пожар – горит трава на площади три гектара в районе села Вишневого, сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T17:34
2024-07-15T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Под Севастополем в понедельник произошел еще один пожар – горит трава на площади три гектара в районе села Вишневого, сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.К тушению пожара привлечены подразделения МЧС, Черноморского флота и ГКУ "Спасательная служба Севастополя". Всего задействовано 10 единиц техники и 23 человека личного состава, уточнил губернатор.Предварительно, погибших и пострадавших нет. Ситуацию контролируют ответственные подразделения, уточнили в МЧС региона.В Севастополе ранее в пятницу потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь возгорания составила около шести гектаров. К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировкаС 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Карадаге: прокуратура взяла на контроль ликвидацию возгоранияКрупный пожар под Новороссийском локализовалиКарадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов
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севастополь, михаил развожаев, мчс севастополя, гу мчс россии по севастополю, новости, происшествия, пожар
Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы

Под Севастополем горит трава на площади три гектара – МЧС

17:34 15.07.2024 (обновлено: 17:43 15.07.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПожар под Севастополем
Пожар под Севастополем
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Под Севастополем в понедельник произошел еще один пожар – горит трава на площади три гектара в районе села Вишневого, сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

"В районе села Вишневого очередной пожар. Горит трава и кустарники. Уточненная общая площадь пожара 3 Га", – написал он в своем Telegram-канале.

К тушению пожара привлечены подразделения МЧС, Черноморского флота и ГКУ "Спасательная служба Севастополя". Всего задействовано 10 единиц техники и 23 человека личного состава, уточнил губернатор.
Предварительно, погибших и пострадавших нет. Ситуацию контролируют ответственные подразделения, уточнили в МЧС региона.
В Севастополе ранее в пятницу потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь возгорания составила около шести гектаров. К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировка
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
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