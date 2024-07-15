https://crimea.ria.ru/20240715/esche-odin-pozhar-pod-sevastopolem--gorit-2-gektara-travy-1138874986.html

Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы

Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Еще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы

Под Севастополем в понедельник произошел еще один пожар – горит трава на площади три гектара в районе села Вишневого, сообщает губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T17:34

2024-07-15T17:34

2024-07-15T17:43

севастополь

михаил развожаев

мчс севастополя

гу мчс россии по севастополю

новости

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138875154_545:0:2365:1024_1920x0_80_0_0_0e9b9c0ac6363701d04299da8a39521f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Под Севастополем в понедельник произошел еще один пожар – горит трава на площади три гектара в районе села Вишневого, сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.К тушению пожара привлечены подразделения МЧС, Черноморского флота и ГКУ "Спасательная служба Севастополя". Всего задействовано 10 единиц техники и 23 человека личного состава, уточнил губернатор.Предварительно, погибших и пострадавших нет. Ситуацию контролируют ответственные подразделения, уточнили в МЧС региона.В Севастополе ранее в пятницу потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь возгорания составила около шести гектаров. К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировкаС 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Карадаге: прокуратура взяла на контроль ликвидацию возгоранияКрупный пожар под Новороссийском локализовалиКарадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, мчс севастополя, гу мчс россии по севастополю, новости, происшествия, пожар