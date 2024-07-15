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Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов
Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов
Пеший туристический маршрут в Карадагском природном заповеднике в Крыму временно закрыт. Об этом сообщили в заповеднике. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T16:08
2024-07-15T16:08
карадаг
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карадагский природный заповедник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пеший туристический маршрут в Карадагском природном заповеднике в Крыму временно закрыт. Об этом сообщили в заповеднике. По информации пресс-службы, это обусловлено погодными условиями и высоким уровнем пожароопасности.С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.Как сообщалось, в понедельник загорелась сухая растительность на открытой территории в районе поселка Карадаг. Изначально сообщалось, что площадь пожара - 2 гектара. Позже площадь возгорания увеличилась до 20 гектаров. К тушению привлечена авиация.На прошлой неделе в горах под Судаком в районе села Ворон загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 15 га. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер. Возгорание удалось потушить только на следующий день.Читайте также на РИА Новости Крым:Северная сторона в огне: ситуация с пожаром в Севастополе к этому часуПожар охватил пять гектаров травы под СимферополемПожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР
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карадаг, заповедники крыма, карадагский природный заповедник, безопасность республики крым и севастополя, туризм в крыму, новости крыма, крым
Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов

В Крыму временно закрыли Карадагский заповедник в связи с высокой пожароопасностью

16:08 15.07.2024
 
© Dmitry MakeevВ карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пеший туристический маршрут в Карадагском природном заповеднике в Крыму временно закрыт. Об этом сообщили в заповеднике.
"Уважаемые посетители! Карадагский заповедник с 15 июля временно приостанавливает работу пешего экскурсионного маршрута "Большой Карадаг" (7 км, 4 часа)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, это обусловлено погодными условиями и высоким уровнем пожароопасности.
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
Как сообщалось, в понедельник загорелась сухая растительность на открытой территории в районе поселка Карадаг. Изначально сообщалось, что площадь пожара - 2 гектара. Позже площадь возгорания увеличилась до 20 гектаров. К тушению привлечена авиация.
На прошлой неделе в горах под Судаком в районе села Ворон загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 15 га. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер. Возгорание удалось потушить только на следующий день.
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