https://crimea.ria.ru/20240715/karadagskiy-zapovednik-v-kryma-vremenno-zakryt-dlya-turistov-1138872141.html

Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов

Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов

Пеший туристический маршрут в Карадагском природном заповеднике в Крыму временно закрыт. Об этом сообщили в заповеднике. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T16:08

2024-07-15T16:08

2024-07-15T16:08

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карадагский природный заповедник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пеший туристический маршрут в Карадагском природном заповеднике в Крыму временно закрыт. Об этом сообщили в заповеднике. По информации пресс-службы, это обусловлено погодными условиями и высоким уровнем пожароопасности.С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.Как сообщалось, в понедельник загорелась сухая растительность на открытой территории в районе поселка Карадаг. Изначально сообщалось, что площадь пожара - 2 гектара. Позже площадь возгорания увеличилась до 20 гектаров. К тушению привлечена авиация.На прошлой неделе в горах под Судаком в районе села Ворон загорелась сухая трава. Площадь пожара достигла 15 га. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер. Возгорание удалось потушить только на следующий день.Читайте также на РИА Новости Крым:Северная сторона в огне: ситуация с пожаром в Севастополе к этому часуПожар охватил пять гектаров травы под СимферополемПожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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