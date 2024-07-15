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Северная сторона в огне: ситуация с пожаром в Севастополе к этому часу - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Северная сторона в огне: ситуация с пожаром в Севастополе к этому часу
Северная сторона в огне: ситуация с пожаром в Севастополе к этому часу - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Северная сторона в огне: ситуация с пожаром в Севастополе к этому часу
Пожар на Северной стороне Севастополя распространился на площади в пять гектаров, сейчас огонь локализован. О ситуации к этому часу проинформировал губернатор... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T15:10
2024-07-15T15:19
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пожар на Северной стороне Севастополя распространился на площади в пять гектаров, сейчас огонь локализован. О ситуации к этому часу проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.В понедельник жителям частных домов на Северной стороне Севастополя пришлось эвакуироваться из-за крупного пожара в районе приусадебных участков на площади три гектара, сообщалось ранее. Пламенем была повреждена одна деревянная постройка площадью пять метров, людей в ней не было.Проливку территории продолжают подразделения МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, уточнил губернатор.Он напомнил, что с 5 июля в Севастополе действует особый противопожарный режим, в период которого запрещено сжигание мусора, травы, разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов.В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности. Как уточняли ранее в пресс-службе крымского главка МЧС России, на полуострове растет число возгораний сухой травы. В частности, ранее во вторник возгорание произошло в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебель.
https://crimea.ria.ru/20240715/ploschad-pozhara-pod-koktebelem-vyrosla-v-10-raz-1138867170.html
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Северная сторона в огне: ситуация с пожаром в Севастополе к этому часу

Пожар в Севастополе на Северной стороне локализован – Развожаев

15:10 15.07.2024 (обновлено: 15:19 15.07.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Пожар на Северной стороне Севастополя распространился на площади в пять гектаров, сейчас огонь локализован. О ситуации к этому часу проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
В понедельник жителям частных домов на Северной стороне Севастополя пришлось эвакуироваться из-за крупного пожара в районе приусадебных участков на площади три гектара, сообщалось ранее. Пламенем была повреждена одна деревянная постройка площадью пять метров, людей в ней не было.

"Пожар на Северной стороне локализован на площади пять гектаров. Угрозы распространения огня нет", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Проливку территории продолжают подразделения МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, уточнил губернатор.
Он напомнил, что с 5 июля в Севастополе действует особый противопожарный режим, в период которого запрещено сжигание мусора, травы, разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов.
В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности. Как уточняли ранее в пресс-службе крымского главка МЧС России, на полуострове растет число возгораний сухой травы. В частности, ранее во вторник возгорание произошло в районе Карадага в феодосийском поселке Коктебель.
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