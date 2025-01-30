https://crimea.ria.ru/20250130/programmu-modernizatsii-detskikh-lagerey-rasshiryat-na-novye-regiony-1143802087.html

Программу модернизации детских лагерей расширят на новые регионы

Программу модернизации детских лагерей расширят на новые регионы - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Программу модернизации детских лагерей расширят на новые регионы

На реализацию федеральной программы по восстановлению и развитию организаций отдыха и оздоровления детей в субъектах России в ближайшие три года будет выделено... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T12:51

2025-01-30T12:51

2025-01-30T14:17

крым

валентина матвиенко

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дети

детский отдых

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ЕВПАТОРИЯ, 30 янв - РИА Новости Крым. На реализацию федеральной программы по восстановлению и развитию организаций отдыха и оздоровления детей в субъектах России в ближайшие три года будет выделено 9 миллиардов рублей, программу распространят на новые регионы РФ. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая по видеосвязи приняла участие в совещании в Евпатории, передает корреспондент РИА Новости Крым. По ее словам, в 2023 году финансирование было удвоено - с 1 до 2 миллиардов рублей. В прошлом году на второй этап программы из резервного фонда был добавлен еще 1 миллиард. При формировании бюджета на 2025-2027 годы правительство также поддержало предложение Совета Федерации о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на модернизацию инфраструктуры детского отдыха. Матвиенко добавила, что программа реализуется в течение двух лет, но ее результаты уже очень хорошо видны в самых разных уголках РФ. В ближайшие годы перечень мероприятий программы будет расширен. Кроме того, в детских лагерях, принявших участие в проекте, уже организованы военно-патриотические и спортивные смены. "Следует дополнительно усилить это направление и привлекать к этой работе участников специальной военной операции", - добавила Матвиенко.Программа "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и направлена на увеличение численности мест в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также капитальный ремонт столовых и медицинских пунктов, обеспечивающих работу этих организаций. В 2024 году реализовано два этапа программы, участниками которых стали 45 субъектов РФ. Республика Крым приняла участие в конкурсе на получение субсидии на установку быстровозводимых модульных корпусов. В 2024 году на базе Детского оздоровительного центра "Сокол" и Детского оздоровительного центра "Фортуна" построены 6 модульных корпусов.Общий объем субсидии с учетом софинансирования составил 194,3 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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