https://crimea.ria.ru/20250219/skolko-kontraktnikov-ot-18-do-24-let-mozhet-nabrat-kievskiy-rezhim-1144325061.html

Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим

Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим

Количество потенциальных контрактников для службы в ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет составляет порядка 800 тысяч человек, заявил заместитель главы офиса... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T21:31

2025-02-19T21:31

2025-02-19T21:31

мобилизация на украине

новости

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Количество потенциальных контрактников для службы в ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет составляет порядка 800 тысяч человек, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в эфире одного из украинских телеканалов.Палиса также сообщил, что подобный контракт будет разработан и для других категорий украинцев, в том числе для тех, кто имел законное право на увольнение до принятия закона о мобилизации и тех, у кого есть отсрочка или "бронь" от мобилизации.Ранее власти Украины заявили о планах призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями. В частности, контрактникам обещают один миллион гривен (порядка 24 тысяч долларов) в год, поступление в вузы без вступительных экзаменов и бесплатное обучение по окончанию контракта, а также ипотеку под ноль процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииГеноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)