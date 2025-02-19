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Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим
Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим
Количество потенциальных контрактников для службы в ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет составляет порядка 800 тысяч человек, заявил заместитель главы офиса... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T21:31
2025-02-19T21:31
мобилизация на украине
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Количество потенциальных контрактников для службы в ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет составляет порядка 800 тысяч человек, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в эфире одного из украинских телеканалов.Палиса также сообщил, что подобный контракт будет разработан и для других категорий украинцев, в том числе для тех, кто имел законное право на увольнение до принятия закона о мобилизации и тех, у кого есть отсрочка или "бронь" от мобилизации.Ранее власти Украины заявили о планах призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями. В частности, контрактникам обещают один миллион гривен (порядка 24 тысяч долларов) в год, поступление в вузы без вступительных экзаменов и бесплатное обучение по окончанию контракта, а также ипотеку под ноль процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииГеноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине
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РИА Новости Крым
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мобилизация на украине, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)
Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим

Контракты с украинцами от 18 до 24 лет могут коснуться около 800 тысяч человек – власти

21:31 19.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Количество потенциальных контрактников для службы в ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет составляет порядка 800 тысяч человек, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в эфире одного из украинских телеканалов.
"В целом целевая аудитория от 18 до 24 лет – это почти 800 тысяч человек. Этого количества более чем достаточно", – сказал Палиса.
Палиса также сообщил, что подобный контракт будет разработан и для других категорий украинцев, в том числе для тех, кто имел законное право на увольнение до принятия закона о мобилизации и тех, у кого есть отсрочка или "бронь" от мобилизации.
Ранее власти Украины заявили о планах призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями. В частности, контрактникам обещают один миллион гривен (порядка 24 тысяч долларов) в год, поступление в вузы без вступительных экзаменов и бесплатное обучение по окончанию контракта, а также ипотеку под ноль процентов.
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Мобилизация на УкраинеНовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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