https://crimea.ria.ru/20250210/chto-zelenskiy-predlozhil-18-letnim-ukraintsam-v-obmen-na-kontrakty-s-vsu-1144072641.html

Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ

Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ

ипотеку, если молодые люди подпишут контракты с ВСУ. РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T21:45

2025-02-10T21:45

2025-02-10T21:45

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

украина

мобилизация на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пообещал украинцам от 18 до 25 лет заработок около 24 тысяч долларов год, поступление в вузы без вступительных экзаменов и беспроцентную ипотеку, если молодые люди подпишут контракты с ВСУ.В частности, по его словам, молодые люди после окончания годового контракта смогут сами выбрать университет, а их обучение оплатит государство.На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур ранее анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями.Замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что видит огромный "мобилизационный резерв" в юношах на Украине с 18 до 25 лет. В связи с этим разрабатывается реформа в области призыва на военную службу, чтобы на добровольной основе привлечь в армию молодых людей этого возраста.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что порядка 100 тысяч мобилизованных украинцев бросили свои позиции и дезертировали из рядов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииГеноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), украина, мобилизация на украине, новости