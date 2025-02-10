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Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ
Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ
ипотеку, если молодые люди подпишут контракты с ВСУ. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T21:45
2025-02-10T21:45
2025-02-10T21:45
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
украина
мобилизация на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пообещал украинцам от 18 до 25 лет заработок около 24 тысяч долларов год, поступление в вузы без вступительных экзаменов и беспроцентную ипотеку, если молодые люди подпишут контракты с ВСУ.В частности, по его словам, молодые люди после окончания годового контракта смогут сами выбрать университет, а их обучение оплатит государство.На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур ранее анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями.Замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что видит огромный "мобилизационный резерв" в юношах на Украине с 18 до 25 лет. В связи с этим разрабатывается реформа в области призыва на военную службу, чтобы на добровольной основе привлечь в армию молодых людей этого возраста.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что порядка 100 тысяч мобилизованных украинцев бросили свои позиции и дезертировали из рядов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииГеноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине
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владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), украина, мобилизация на украине, новости
Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ
Зеленский предложил украинцам 18-25 лет ипотеку без процентов при вступлении в ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пообещал украинцам от 18 до 25 лет заработок около 24 тысяч долларов год, поступление в вузы без вступительных экзаменов и беспроцентную ипотеку, если молодые люди подпишут контракты с ВСУ.
"Один миллион гривен в год (более 2,3 млн рублей или 24 тысячи долларов – ред.), бесплатное поступление в вуз без экзаменов, спецусловие по ипотеке – ноль процентов, все проценты покроет государство", - приводят слова Зеленского украинские СМИ.
В частности, по его словам, молодые люди после окончания годового контракта смогут сами выбрать университет, а их обучение оплатит государство.
На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
Советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур ранее анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет
. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями.
Замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что видит огромный "мобилизационный резерв" в юношах на Украине с 18 до 25 лет. В связи с этим разрабатывается реформа в области призыва на военную службу, чтобы на добровольной основе привлечь в армию молодых людей этого возраста.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что порядка 100 тысяч мобилизованных украинцев бросили свои позиции и дезертировали из рядов ВСУ
.
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