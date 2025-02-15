Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
На Украине размер откупа от мобилизации варьируется от 500 до 7000 долларов – нардеп Яцык
16:16 15.02.2025 (обновлено: 16:40 15.02.2025)
© Фото: ГСУ СК по РК и СевастополюВзятка
© Фото: ГСУ СК по РК и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Размер взяток сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), чтобы избежать мобилизации, варьируется от 500 до 7000 долларов. Об этом сообщила депутат Верховной рады Юлия Яцык. Видеофрагмент ее интервью опубликовали украинские Telegram-каналы.
"Откупиться сразу на месте, где тебя поймали – пятьсот долларов, в ТЦК – три тысячи (долларов), в учебном центре – семь тысяч долларов. Примерно такие цифры", - сказала нардеп.
По ее словам, оформление на полгода документов о непригодности к службе с внесением в информационную систему "Оберег" обойдется в 2000 долларов.
По словам Яцык, ужесточение насильственной мобилизации украинцев, прозванной в народе "бусификацией", лишь усиливает коррупцию в ТЦК.
"Чем больше этого ужаса творится вокруг, тем больше человек способен найти где-то средства и решить вопрос за себя, откупиться или просто не проходить службу в вооруженных силах", - пояснила политик.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
Вследствие этого участились случаи нападения на военкомов. В начале февраля в Ровно на Украине взорвали военкомат – погибли люди. В тот же день в Полтавской области мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного.
В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками ТЦК. Как минимум один военный погиб, есть раненые.
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