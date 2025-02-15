https://crimea.ria.ru/20250215/skolko-stoit-otkupitsya-ot-ukrainskikh-voenkomov--nazvany-tarify-ttsk-1144209395.html

Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК

Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК

Размер взяток сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), чтобы избежать мобилизации, варьируется от 500 РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T16:16

2025-02-15T16:16

2025-02-15T16:40

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

украина

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Размер взяток сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), чтобы избежать мобилизации, варьируется от 500 до 7000 долларов. Об этом сообщила депутат Верховной рады Юлия Яцык. Видеофрагмент ее интервью опубликовали украинские Telegram-каналы.По ее словам, оформление на полгода документов о непригодности к службе с внесением в информационную систему "Оберег" обойдется в 2000 долларов.По словам Яцык, ужесточение насильственной мобилизации украинцев, прозванной в народе "бусификацией", лишь усиливает коррупцию в ТЦК.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Вследствие этого участились случаи нападения на военкомов. В начале февраля в Ровно на Украине взорвали военкомат – погибли люди. В тот же день в Полтавской области мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного.В Николаеве неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками ТЦК. Как минимум один военный погиб, есть раненые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУДжентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовикеНе попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, украина, новости, всу (вооруженные силы украины)