https://crimea.ria.ru/20250203/ne-popast-v-ruki-ttsk-zhitel-odessy-vtoroy-den-ne-vykhodit-iz-avtomobilya-1143886711.html

Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля

Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля

Житель Одессы два дня отказывается выходить из личного автомобиля, чтобы не попасть в руки сотрудников военкомата, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T22:12

2025-02-03T22:12

2025-02-03T22:17

одесса

украина

новости

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527800_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9663cfcb0abc6a00982d825d968425ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Житель Одессы два дня отказывается выходить из личного автомобиля, чтобы не попасть в руки сотрудников военкомата, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.СМИ публикуют видео из местных онлайн-сообществ. На крытой парковке стоит Mercedes представительсткого класса, заблокированный с двух сторон полицейскими автомобилями. Вокруг собралась группа сочувствующих водителю местных жителей.Мужчину остановили патрульные полицейские якобы из-за нарушения ПДД, после чего потребовали пройти в военкомат, так как водитель якобы находится в розыске.Мужчина отказался подчиниться и припарковался на ближайшей крытой стоянке, где его авто заблокировали полицейские машины. По информации местных СМИ, водитель вызвал на помощь адвокатов и неравнодушных людей.В субботу в Ровно на Украине взорвали военкомат – погибли люди.В тот же день в Полтавской области мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнесВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации

https://crimea.ria.ru/20250201/eto-konets-chem-dlya-zelenskogo-obernetsya-snizhenie-vozrasta-mobilizatsii-1143831843.html

одесса

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, украина, новости, мобилизация на украине