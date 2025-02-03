Рейтинг@Mail.ru
Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250203/ne-popast-v-ruki-ttsk-zhitel-odessy-vtoroy-den-ne-vykhodit-iz-avtomobilya-1143886711.html
Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля
Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля
Житель Одессы два дня отказывается выходить из личного автомобиля, чтобы не попасть в руки сотрудников военкомата, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T22:12
2025-02-03T22:17
одесса
украина
новости
мобилизация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527800_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9663cfcb0abc6a00982d825d968425ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Житель Одессы два дня отказывается выходить из личного автомобиля, чтобы не попасть в руки сотрудников военкомата, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.СМИ публикуют видео из местных онлайн-сообществ. На крытой парковке стоит Mercedes представительсткого класса, заблокированный с двух сторон полицейскими автомобилями. Вокруг собралась группа сочувствующих водителю местных жителей.Мужчину остановили патрульные полицейские якобы из-за нарушения ПДД, после чего потребовали пройти в военкомат, так как водитель якобы находится в розыске.Мужчина отказался подчиниться и припарковался на ближайшей крытой стоянке, где его авто заблокировали полицейские машины. По информации местных СМИ, водитель вызвал на помощь адвокатов и неравнодушных людей.В субботу в Ровно на Украине взорвали военкомат – погибли люди.В тот же день в Полтавской области мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнесВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
https://crimea.ria.ru/20250201/eto-konets-chem-dlya-zelenskogo-obernetsya-snizhenie-vozrasta-mobilizatsii-1143831843.html
одесса
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527800_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1f86a56d972df767f10438c28cbb0daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, украина, новости, мобилизация на украине
Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля

Житель Одессы два дня не выходит из машины, чтобы не попасть в руки сотрудников военкомата

22:12 03.02.2025 (обновлено: 22:17 03.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУправление автомобилем
Управление автомобилем - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Житель Одессы два дня отказывается выходить из личного автомобиля, чтобы не попасть в руки сотрудников военкомата, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"Мужчина уже два дня сидит в машине на паркинге в Одессе: его машину заблокировала полиция и хочет отвезти в ТЦК (военкомат ред.)", говорится в сообщении.
СМИ публикуют видео из местных онлайн-сообществ. На крытой парковке стоит Mercedes представительсткого класса, заблокированный с двух сторон полицейскими автомобилями. Вокруг собралась группа сочувствующих водителю местных жителей.
Мужчину остановили патрульные полицейские якобы из-за нарушения ПДД, после чего потребовали пройти в военкомат, так как водитель якобы находится в розыске.
Мужчина отказался подчиниться и припарковался на ближайшей крытой стоянке, где его авто заблокировали полицейские машины. По информации местных СМИ, водитель вызвал на помощь адвокатов и неравнодушных людей.
В субботу в Ровно на Украине взорвали военкомат – погибли люди.
В тот же день в Полтавской области мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину
1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнес
В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
Флаг Украины
1 февраля, 09:11Радио "Спутник в Крыму"
"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации
 
ОдессаУкраинаНовостиМобилизация на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Ночная атака дронов на регионы России и взрыв в Москве: главное за день
22:30Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь
22:12Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля
21:48Когда в Крым отправится поезд из Волгограда
21:1636 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ
20:54В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев"
20:32В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко
20:14Следком разберется с избиением участника спецоперации в Крыму
19:51В России с февраля может ужесточиться банковское законодательство
19:31В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
19:16Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте
18:57Грозит ли Крыму нашествие саранчи
18:47Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
18:31В жилом доме на Кубани взорвался газ
18:14В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ
17:53На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей
17:36Более миллиона жителей Крыма получили доступ к выездному сервису ВТБ
17:19Сырский объявил реформу ВСУ
17:02В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов
16:49Отдал жизнь за мир: в Крыму простились с бойцом Романом Оджахгулиевым
Лента новостейМолния