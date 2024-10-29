https://crimea.ria.ru/20241029/bunt-protiv-zelenskogo-pochemu-zhestkie-oblavy-ttsk-ne-spasut-ukrainu--1141453044.html

Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину

Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину

К концу 2024 года Владимир Зеленский оказался в ситуации цугцванга, когда любой его шаг приведет к ухудшению положения режима. Фронт ВСУ в Донбассе стремительно РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T18:55

2024-10-29T18:55

2024-10-29T18:55

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К концу 2024 года Владимир Зеленский оказался в ситуации цугцванга, когда любой его шаг приведет к ухудшению положения режима. Фронт ВСУ в Донбассе стремительно рассыпается, "курская авантюра" потерпела крах, что уже очевидно всем, членство в НАТО Украина в ближайшем будущем не получит, военная помощь сокращается, "план победы" на Западе восприняли с глухим раздражением, потери на передовой достигли критического уровня. Солдат катастрофически не хватает. В этой ситуации Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию, ужесточив рейды ТЦК. Но и это грозит серьезными последствиями, вплоть до массовых народных бунтов и обрушения тыла.Алкоголики и эпилептики в рядах ВСУСамая масштабная с начала СВО активизация "охоты" на украинских мужчин, устраиваемой сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) и полицейскими, наблюдается примерно с начала октября. Облавы теперь проходят повсеместно – не только в сельской местности и небольших городах, но и в мегаполисах, что доселе было менее распространено. "Опричники Зеленского", как прозвали ТЦКшников в народе, ловят призывников по всем местам скопления людей, в том числе в ночных клубах в ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и вообще любых массовых мероприятиях.Причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации. Первый фактор обусловлен целым рядом причин, пояснил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов. В их числе и повышение мастерства российских бойцов, и расширение применяемой ВС РФ номенклатуры вооружений, включая тяжелые авиабомбы и реактивные системы залпового огня.Второго фактора – провала мобилизационного плана – офицеры ВСУ и представители командовании уже особо и не скрывают. По данным украинского генштаба, количество новобранцев в центрах подготовки ВСУ за последние месяцы снизилось почти вдвое – с 35 тысяч до 20 тысяч в месяц. А о том, что в стране фактически не осталось мужчин, готовых добровольно вступить в ряды армии, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко заявлял еще в конце прошлого года.По данным ссылающихся на тот же генштаб украинских СМИ, чтобы выполнить спущенную сверху разнарядку хотя бы частично, пришлось серьезно снизить планку требований к пригодности будущих солдат к службе по состоянию здоровья. Об этом рассказывают и попавшие в российский плен военнослужащие ВСУ. В результате украинские войска пополнились эпилептиками, психически нестабильными, больными астмой или диабетом, калеками, алкоголиками и наркозависимыми. Разумеется, ни начальнику учебки, куда такие новобранцы поступают, ни командирам боевых подразделений такое "пополнение" и даром не сдалось. Но у них просто нет выхода – затыкать дыры в истощенных огромными потерями бригадах кем-то нужно. В результате такие "бойцы" становятся теми, которых больше всего не жалко – их первыми и кидают на "передок"."Пятисотых" все большеВ итоге принудительно мобилизованные превращаются для армии в бесполезный балласт. Как рассказал один из украинских политологов, пообщавшихся с командирами ВСУ, в среднем из 25 рекрутов в бой способен идти только один.Пополнения подразделений новобранцами, которые попали туда против своей воли, или просто физически неспособными нормально воевать, приводит к значительному росту числа "пятисотых", то есть дезертиров, отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов.По его словам, обилие таких "пятисотых" в войсках подрывает моральный дух действующей армии едва ли ни сильнее, чем наличие "трехсотых" (раненых) и "двухсотых" (убитых) из-за мультипликативного эффекта.По словам эксперта, исходя из опыта прошлых войн, в какой-то момент этот процесс приводит либо к необратимому обрушению фронта, либо к перенапряжению в тылу. То есть тыл просто не может обеспечивать необходимый фронту темп мобилизации, и политическое руководство получает революционный взрыв у себя в стране.В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации >>>О том, что такой взрыв вполне может произойти, свидетельствует все сильнее растущее среди украинцев недовольство "бусификацией". Если на первых порах народ безмолвствовал и принимал такие методы "рекрутинга", то сейчас поджогами машин ТЦК уже никого не удивить. Начали пылать и отделения "Укрпочты" – после того, как их сотрудники стали разносить повестки. Наконец, нередки стали случаи, когда группы людей натуральным образом отбивали жертв у "опричников". Например, несколько дней назад более тысячи одесситов попытались штурмом взять здание ТЦК, чтобы освободить ранее отловленных на рынке мужчин.Украинский бунт: бессмысленный и беспощадныйДекан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов полагает: чем жестче будет идти мобилизация, тем сильнее будет гражданское сопротивление, которое может вылиться в "бессмысленный и беспощадный бунт".По мнению политолога, ситуация на Украине "близка к тому, чтобы красные линии потерь стали для украинского общества неприемлемыми". Это происходит на фоне обрушения фронта в Донбассе и безуспешных попыток Киева вынудить НАТО отправить на Украину свои войска."На Украине в какой-то момент, как говорил классик, правда, по другому поводу: "война империалистическая может перерасти в войну гражданскую", – предположил Шатилов."Стоим столько, сколько можем дать"В вопросе ужесточения мобилизации на Украине есть еще один немаловажный аспект – коррупционный. Давно не секрет, что далеко не все, кто попался в лапы ТЦК, попадают в итоге в ряды ВСУ. Многим удается откупиться. По данным тех же медиа, ссылающихся на источник в минобороны, после некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10–15% задержанных.Например, популярный в Харькове блогер Евгений Зуб после общения в мессенджерах с теми, кому удалось за звонкую монету отправиться из ТЦК домой, а не на передовую, рассказал, что одного мужчину выпустили за 5000 долларов, при условии выплаты затем ежемесячно по 1000 долларов лично военкому. Еще одного харьковчанина выпустили за 2500 долларов.О масштабах развернувшейся в этой сфере коррупции свидетельствует громкое дело начальника Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы и ее сына – руководителя областного управления пенсионного фонда. Во время обысков у них нашли наличные деньги в сумме 6 млн долларов в разной валюте. В кабинете самой Крупы следователи нашли 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.Это дело – далеко не единственное в своем роде. Так, в марте у чиновников МСЭК в подконтрольном Киеву Запорожье изъяли 1,2 млн долларов… Этот список можно продолжать. "Откос" от мобилизации на Украине – настоящая золотая жила. Депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что украинцы призывного возраста ежегодно отдают от 700 тысяч до 2 миллиардов долларов взяток, чтобы не быть мобилизованным и не попасть на фронт. Разумеется, "откаты" распределяются по всей "Зе-вертикали". Не исключено, что активизация "людоловов" из ТЦК обусловлена еще и стремлением напоследок еще подзаработать, выкачав из платежеспособных соотечественников остатки наличности, пока все окончательно не рухнуло.Воевать будут беднякиТакое положение дел тоже влияет на основную массу украинских граждан, многие из которых сводят концы с концами, чтобы прокормить семьи и заплатить за коммуналку, не говоря уже о том, чтобы откупиться от призыва. И вряд ли сработают различные пиар-уловки режима, пытающегося показать обывателям, что завсегдатаев ресторанов, ночных клубов и прочих тусовок тоже мобилизовывают. "Шляхта" так или иначе откупится, а на фронт попадут бедняки. В том числе простые работяги. В частности, Киев намерен пересмотреть условия бронирования от мобилизации работников украинских предприятий. Задача – уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони – отправить в ТЦК для последующей мобилизации. И это тоже источник "откатов". Бизнес будет вынужден давать взятки, чтобы максимально сохранить бронь для своих специалистов.Такие действия нанесут еще больший удар и без того на ладан дышащей украинской экономике, которая в этой ситуации переходит в "режим самопоедания". О том, что ситуация с новобранцами в ВСУ совсем плоха, говорит и свежее распоряжение генштаба о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения. Продлить агонию может снижение мобилизационного возраста, но на это Зеленский пока не решается – стихийных акций протеста, в том числе так называемых "бабьих бунтов", в этом случае точно не избежать, полагает Александр Шатилов.Киевский режим уничтожает свое население экономически и на фронте, выполняя военные задачи США, констатируют эксперты крымского филиала Фонда гражданского общества (ФоРГО). И рассчитывать на возвращение покинувших страну украинцев тоже не приходится. Все идет к тому, что в послевоенный период возрождать экономику и демографию на Украине будет просто некому.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия ЗападаПочему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнениеЗападу больше не нужна Украина – зачем украинцев лишают прав на землю

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владимир зеленский, авторы, украина, мобилизация на украине, мнения, общество, алексей анпилогов, александр шатилов