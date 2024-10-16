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Западу больше не нужна Украина – зачем украинцев лишают прав на землю

Западу больше не нужна Украина – зачем украинцев лишают прав на землю - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Западу больше не нужна Украина – зачем украинцев лишают прав на землю

Украинские власти терпят поражение на всех фронтах, поэтому и одобрили законопроект об изъятии земли у населения под строительство фортификаций. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T13:47

2024-10-16T13:47

2024-10-16T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Украинские власти терпят поражение на всех фронтах, поэтому и одобрили законопроект об изъятии земли у населения под строительство фортификаций. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что украинские власти одобрили законопроект о возможности принудительного изъятия земли у населения под строительство фортификаций."Одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения", – написал Мельничук в Telegram-канале.По его словам, возможность принудительного временного лишения права пользования земельным участком необходима. При этом уточняется, что впоследствии отчуждение может быть прекращено, а участок может быть выкуплен или же принудительно отчужден.При этом не может не удивлять тот факт, что землю хотят забирать у простых людей, рядовых граждан Украины, отмечает депутат."Собственно говоря, у них (властей Украины – ред.) нет необходимости забирать эти "клаптики" земли у оставшегося населения в Украине, потому что большая часть лучшей плодородной земли уже давно выкуплена западными госкорпорациями", – подытожил собеседник.США отказались защищать Украину новейшей системой противоракетной обороны. Об этом заявила официальный представитель министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте Пентагона. Также сообщалось, что страны Запада готовятся урезать помощь киевскому режиму в ближайшей перспективе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден перед уходом с поста представит новый план по УкраинеСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаДля режима Зеленского наступает "мертвый сезон"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, михаил шеремет, украина