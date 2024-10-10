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Для режима Зеленского наступает "мертвый сезон" - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Для режима Зеленского наступает "мертвый сезон"
Для режима Зеленского наступает "мертвый сезон" - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Для режима Зеленского наступает "мертвый сезон"
Для киевского режима во главе с Владимиром Зеленским наступает "мертвый сезон", который закончится полным провалом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T21:31
2024-10-10T21:31
новости
радио "спутник в крыму"
вадим петров
политика
сша
коллективный запад
мнения
владимир зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Для киевского режима во главе с Владимиром Зеленским наступает "мертвый сезон", который закончится полным провалом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Одно уже отсутствие президента США Джо Байдена в Рамштайне ярко показывает, что для американцев поддержка Зеленского становится "красной тряпкой", отмечает Петров. Потому на его "план победы" с заглавным пунктом о приглашении Украины в НАТО, Запад не обратит внимания, хотя некоторые персоны еще некоторое время будут утверждать обратное, считает он."Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайy &gt;&gt;При этом для Зеленского с учетом того, что он сделал в последние годы, превращение Украины во внеблоковую нейтральную страну равносильно не просто провалу его политической карьеры, а необходимости покинуть страну, пока его не арестовали и не предали суду, добавил Петров.США уже сомневаются в возможностях Киева, как политических, так и военных, и для Зеленского это не просто сигнал, а предупреждение, которое обещает закончиться для него крайне печально, считает Петров. Причем ситуация усугубляется эскалацией на Ближнем Востоке, и здесь выбор Америки будет однозначным в любых обстоятельствах, добавил он.По его мнению, судьба ближайшего будущего для киевского режима уже сегодня становится очевидна."В целом для ситуации на политическом театре Украины сегодня наступает так называемый мертвый сезон, который закончится полным политическим провалом", – заключил эксперт.Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов прокомментировал РИА Новости Крым отказ Зеленского от проведения второго "саммита мира".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее Украины в НАТО: есть ли оно и от кого зависит"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь УкраинеЧто показали Украине дебаты кандидатов в вице-президенты США
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РИА Новости Крым
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96
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новости, вадим петров, политика, сша, коллективный запад, мнения, владимир зеленский, украина
Для режима Зеленского наступает "мертвый сезон"

Для режима Зеленского наступает "мертвый сезон" с единственным финалом - политолог

21:31 10.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Для киевского режима во главе с Владимиром Зеленским наступает "мертвый сезон", который закончится полным провалом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Одно уже отсутствие президента США Джо Байдена в Рамштайне ярко показывает, что для американцев поддержка Зеленского становится "красной тряпкой", отмечает Петров. Потому на его "план победы" с заглавным пунктом о приглашении Украины в НАТО, Запад не обратит внимания, хотя некоторые персоны еще некоторое время будут утверждать обратное, считает он.
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"Не только Орбан и Фицо, но и другие на Западе начинают соглашаться, что Зеленский и НАТО – это все равно что граната в кармане, которая может взорваться в любой момент. Поэтому, я полагаю, вопрос будет в лучшем случае поставлен на паузу", – сказал Петров.
При этом для Зеленского с учетом того, что он сделал в последние годы, превращение Украины во внеблоковую нейтральную страну равносильно не просто провалу его политической карьеры, а необходимости покинуть страну, пока его не арестовали и не предали суду, добавил Петров.
"Он это знает и понимает. Потому для него единственный выход – продолжать балансировать на уровне потенциального вступления в НАТО", – отметил политолог.
США уже сомневаются в возможностях Киева, как политических, так и военных, и для Зеленского это не просто сигнал, а предупреждение, которое обещает закончиться для него крайне печально, считает Петров. Причем ситуация усугубляется эскалацией на Ближнем Востоке, и здесь выбор Америки будет однозначным в любых обстоятельствах, добавил он.
"Штаты понимают, что нести на своих плечах сразу два конфликта невозможно. При любом президенте США будут поддерживать Израиль в первую очередь. А Украина будет в лучшем случае получать гуманитарную помощь и какую-то военную поддержку, чтобы как-то отсрочить поражение", – сказал Петров.
По его мнению, судьба ближайшего будущего для киевского режима уже сегодня становится очевидна.
"В целом для ситуации на политическом театре Украины сегодня наступает так называемый мертвый сезон, который закончится полным политическим провалом", – заключил эксперт.
Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов прокомментировал РИА Новости Крым отказ Зеленского от проведения второго "саммита мира".
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Радио "Спутник в Крыму"НовостиВадим ПетровПолитикаСШАКоллективный ЗападМненияВладимир ЗеленскийУкраина
 
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