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Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис Зеленского - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис Зеленского
Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис Зеленского - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис Зеленского
Второй так называемый "саммит мира" по Украине, который должен был пройти в ноябре, не состоится в запланированные сроки, заявила украинским СМИ советница главы РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T17:19
2024-10-08T17:56
украина
владимир зеленский
новости
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Второй так называемый "саммит мира" по Украине, который должен был пройти в ноябре, не состоится в запланированные сроки, заявила украинским СМИ советница главы офиса Владимира Зеленского Дария Заривна.По словам Заривной, на данный момент проходят "тематические конференции" по каждому пункту "формулы мира", которые заканчиваются принятием коммюнике."Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита", – сказала она.Первый так называемый "саммит мира" по Украине состоялся 15-16 июня в швейцарском Люцерне. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 стран. Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".Представители киевского режима ранее заявляли, что планируют провести второй "саммит" в ноябре. Владимир Зеленский заявлял, что на эту конференцию планируют пригласить Россию.Глава МИД РФ Сергей Лавров по этому поводу заявил, что "саммиты мира" по урегулированию на Украине содержат неприемлемый для России подход, в основе которого по-прежнему лежит так называемая "формула мира" Зеленского.Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России в контексте общих договоренностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в СШАСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаПочему Зеленский боится Трампа
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, новости, политика, в мире
Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис Зеленского

Второй "саммит мира" по Украине не состоится – советница Ермака

17:19 08.10.2024 (обновлено: 17:56 08.10.2024)
 
© AP Photo Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Второй так называемый "саммит мира" по Украине, который должен был пройти в ноябре, не состоится в запланированные сроки, заявила украинским СМИ советница главы офиса Владимира Зеленского Дария Заривна.
"В ноябре второй "саммит мира" не состоится", – сказала она.
По словам Заривной, на данный момент проходят "тематические конференции" по каждому пункту "формулы мира", которые заканчиваются принятием коммюнике.
"Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита", – сказала она.
Первый так называемый "саммит мира" по Украине состоялся 15-16 июня в швейцарском Люцерне. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 стран. Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
Представители киевского режима ранее заявляли, что планируют провести второй "саммит" в ноябре. Владимир Зеленский заявлял, что на эту конференцию планируют пригласить Россию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров по этому поводу заявил, что "саммиты мира" по урегулированию на Украине содержат неприемлемый для России подход, в основе которого по-прежнему лежит так называемая "формула мира" Зеленского.
Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России в контексте общих договоренностей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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