https://crimea.ria.ru/20240917/pochemu-zelenskiy-boitsya-trampa-1140414132.html

Почему Зеленский боится Трампа

Почему Зеленский боится Трампа - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Почему Зеленский боится Трампа

Смена фигуры президента США не играет особой роли ни для самой Америки, ни для России, но важна для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения, РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T19:43

2024-09-17T19:43

2024-09-17T19:43

владимир зеленский

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

украина

сша

мнения

сергей горбачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Смена фигуры президента США не играет особой роли ни для самой Америки, ни для России, но важна для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения, а также некоторых европейских лидеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам Горбачева, американцы решали и продолжают решать комплекс своих задач, как при Трампе, так и при Байдене.По его мнению, события в США сегодня лишь доказывают, что deep state, то есть настоящее правительство и глубинное государство, управляющее Штатами, еще не решило окончательно, кто должен стать новым президентом. Но кто бы им ни был, американцы не пойдут на то, чтобы принципиально менять свой курс, в частности, в отношениях с Россией, подчеркнул Горбачев."Избрание той или иной фигуры изменит, может быть, тональность, и привнесет некие нюансы в американскую политику в отношении выстраивания связей с Москвой. Личность президента будет создавать лишь некий антураж – вкус, цвет, запах – новой эпохи. Но суть от этого не изменится", – считает эксперт.А следовательно, ни для самой Америки, ни для России новая фигура президента США не важна, делает он вывод. Чего нельзя сказать о Зеленском и его команде, добавил политолог."Потому что позиция Трампа, если он победит, определит доминанты, которые связаны с сущностью самого Трампа: он бизнесмен, умеет считать деньги, на ветер их бросать не будет", – прокомментировал Горбачев.Однако, по словам эксперта, это может означать сокращение потока финансирования коррумпированной украинской власти, но не отказ от помощи Киеву. Поскольку Трамп продолжит направлять деньги на то, что выгодно Вашингтону, а значит суть вещей, связанных с конфликтом на Украине, останется прежней, прогнозирует политолог.Гораздо важнее то, что говорилось в адрес Трампа во время политической практики, добавил он.Что же касается тех европейских лидеров-прагматиков, которые сегодня отстаивают свои позиции в Европе, смена президента США их мало волнует, считает он."Это фигуры вроде Орбана (Виктор, премьер-министр Венгрии). Таких немного, но есть, и, я думаю, они найдут возможность с ним поладить", – заключил политолог.В январе 2024 года Владимир Зеленский, комментируя слова Дональда Трампа о том, что он еще до вступления в должность президента способен завершить конфликт на Украине, "посоветовал" Трампу "сначала думать, а уже потом говорить".В июне, Зеленский назвал Трампа будущим президентом-лузером, если тот прекратит помощь Украине с приходом к власти. "Он будет очень слабым", – сказал Зеленский.А в сентябре вновь заявил, что считает слова Трампа о возможности установить мир с РФ только предвыборными посланиями, которые "не совсем реальны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что предпримут демократы в США после второго покушения на Трампа – мнениеЗадают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в СШАТрамп надеется вновь "поладить" с Путиным

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владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, мнения, сергей горбачев