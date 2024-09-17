Рейтинг@Mail.ru
Почему Зеленский боится Трампа - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240917/pochemu-zelenskiy-boitsya-trampa-1140414132.html
Почему Зеленский боится Трампа
Почему Зеленский боится Трампа - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Почему Зеленский боится Трампа
Смена фигуры президента США не играет особой роли ни для самой Америки, ни для России, но важна для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения, РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T19:43
2024-09-17T19:43
владимир зеленский
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
украина
сша
мнения
сергей горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137843381_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c081bc979d67549315ce255d43222fa5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Смена фигуры президента США не играет особой роли ни для самой Америки, ни для России, но важна для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения, а также некоторых европейских лидеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам Горбачева, американцы решали и продолжают решать комплекс своих задач, как при Трампе, так и при Байдене.По его мнению, события в США сегодня лишь доказывают, что deep state, то есть настоящее правительство и глубинное государство, управляющее Штатами, еще не решило окончательно, кто должен стать новым президентом. Но кто бы им ни был, американцы не пойдут на то, чтобы принципиально менять свой курс, в частности, в отношениях с Россией, подчеркнул Горбачев."Избрание той или иной фигуры изменит, может быть, тональность, и привнесет некие нюансы в американскую политику в отношении выстраивания связей с Москвой. Личность президента будет создавать лишь некий антураж – вкус, цвет, запах – новой эпохи. Но суть от этого не изменится", – считает эксперт.А следовательно, ни для самой Америки, ни для России новая фигура президента США не важна, делает он вывод. Чего нельзя сказать о Зеленском и его команде, добавил политолог."Потому что позиция Трампа, если он победит, определит доминанты, которые связаны с сущностью самого Трампа: он бизнесмен, умеет считать деньги, на ветер их бросать не будет", – прокомментировал Горбачев.Однако, по словам эксперта, это может означать сокращение потока финансирования коррумпированной украинской власти, но не отказ от помощи Киеву. Поскольку Трамп продолжит направлять деньги на то, что выгодно Вашингтону, а значит суть вещей, связанных с конфликтом на Украине, останется прежней, прогнозирует политолог.Гораздо важнее то, что говорилось в адрес Трампа во время политической практики, добавил он.Что же касается тех европейских лидеров-прагматиков, которые сегодня отстаивают свои позиции в Европе, смена президента США их мало волнует, считает он."Это фигуры вроде Орбана (Виктор, премьер-министр Венгрии). Таких немного, но есть, и, я думаю, они найдут возможность с ним поладить", – заключил политолог.В январе 2024 года Владимир Зеленский, комментируя слова Дональда Трампа о том, что он еще до вступления в должность президента способен завершить конфликт на Украине, "посоветовал" Трампу "сначала думать, а уже потом говорить".В июне, Зеленский назвал Трампа будущим президентом-лузером, если тот прекратит помощь Украине с приходом к власти. "Он будет очень слабым", – сказал Зеленский.А в сентябре вновь заявил, что считает слова Трампа о возможности установить мир с РФ только предвыборными посланиями, которые "не совсем реальны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что предпримут демократы в США после второго покушения на Трампа – мнениеЗадают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в СШАТрамп надеется вновь "поладить" с Путиным
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137843381_87:0:998:683_1920x0_80_0_0_dddcdb94dc4ea56b51d659f8424f36c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, мнения, сергей горбачев
Почему Зеленский боится Трампа

Трамп "отплатит" своим обидчикам в с приходом к власти в США – эксперт

19:43 17.09.2024
 
© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Смена фигуры президента США не играет особой роли ни для самой Америки, ни для России, но важна для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения, а также некоторых европейских лидеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
По словам Горбачева, американцы решали и продолжают решать комплекс своих задач, как при Трампе, так и при Байдене.

"Экономика у них не легла, социальных протестов нет за какими-то исключениями, и решают они успешно задачу отбрасывания Европы на обочину мировых процессов", – считает эксперт.

По его мнению, события в США сегодня лишь доказывают, что deep state, то есть настоящее правительство и глубинное государство, управляющее Штатами, еще не решило окончательно, кто должен стать новым президентом. Но кто бы им ни был, американцы не пойдут на то, чтобы принципиально менять свой курс, в частности, в отношениях с Россией, подчеркнул Горбачев.
"Избрание той или иной фигуры изменит, может быть, тональность, и привнесет некие нюансы в американскую политику в отношении выстраивания связей с Москвой. Личность президента будет создавать лишь некий антураж – вкус, цвет, запах – новой эпохи. Но суть от этого не изменится", – считает эксперт.
А следовательно, ни для самой Америки, ни для России новая фигура президента США не важна, делает он вывод. Чего нельзя сказать о Зеленском и его команде, добавил политолог.
"Потому что позиция Трампа, если он победит, определит доминанты, которые связаны с сущностью самого Трампа: он бизнесмен, умеет считать деньги, на ветер их бросать не будет", – прокомментировал Горбачев.
Однако, по словам эксперта, это может означать сокращение потока финансирования коррумпированной украинской власти, но не отказ от помощи Киеву. Поскольку Трамп продолжит направлять деньги на то, что выгодно Вашингтону, а значит суть вещей, связанных с конфликтом на Украине, останется прежней, прогнозирует политолог.
Гораздо важнее то, что говорилось в адрес Трампа во время политической практики, добавил он.
"Здесь все важнее для Зеленского и некоторых европейских лидеров, которые в период своего правления допустили выпады в адрес Трампа, демонстрируя свою приверженность тому, что проводила администрация Байдена. Вот для них избрание Трампа каким-то образом скажется", – сказал Горбачев.
Что же касается тех европейских лидеров-прагматиков, которые сегодня отстаивают свои позиции в Европе, смена президента США их мало волнует, считает он.
"Это фигуры вроде Орбана (Виктор, премьер-министр Венгрии). Таких немного, но есть, и, я думаю, они найдут возможность с ним поладить", – заключил политолог.
В январе 2024 года Владимир Зеленский, комментируя слова Дональда Трампа о том, что он еще до вступления в должность президента способен завершить конфликт на Украине, "посоветовал" Трампу "сначала думать, а уже потом говорить".
В июне, Зеленский назвал Трампа будущим президентом-лузером, если тот прекратит помощь Украине с приходом к власти. "Он будет очень слабым", – сказал Зеленский.
А в сентябре вновь заявил, что считает слова Трампа о возможности установить мир с РФ только предвыборными посланиями, которые "не совсем реальны".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что предпримут демократы в США после второго покушения на Трампа – мнение
Задают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в США
Трамп надеется вновь "поладить" с Путиным
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаСШАМненияСергей Горбачев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Почему Зеленский боится Трампа
19:15На Кубань надвигаются смерчи и сильные дожди с градом
18:43Три мирных жителя ранены при ударе украинских боевиков по Донбассу
18:18Следком расследует почти 500 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
17:44Как обеспечена безопасность в школах Крыма
17:20Энергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиков
17:03Более 22 кг марихуаны нашли у жителя Бахчисарайского района
16:43В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ
16:24РНКБ: выдача наличных работает более чем в 150 отделениях "Почты Крыма"
16:07На стройке в Алуште поймали незаконных мигрантов
15:39Во Франции утвердили процедуру импичмента Макрона
15:21Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму
15:11ВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"
14:50"Развел" на интимные фото: в Севастополе задержали мошенника и вымогателя
14:19Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ
14:07Крымский мост сейчас: выросло время ожидания проезда
13:55Путин назвал главные приоритеты государственных расходов
13:48Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья
13:17Безуспешные контратаки и рост потерь: итоги суток в зоне СВО
12:55Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму
Лента новостейМолния