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Задают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в США

Задают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в США - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Задают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в США

От предвыборных дебатов кандидатов в президенты США во многом зависит судьба Америки, которой сегодня предлагается два образа будущего в лице "коллективного... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T08:46

2024-09-12T08:46

2024-09-12T08:46

радио "спутник в крыму"

сша

политика

в мире

выборы

выборы президента сша

дональд трамп

камала харрис

мнения

александр ирхин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. От предвыборных дебатов кандидатов в президенты США во многом зависит судьба Америки, которой сегодня предлагается два образа будущего в лице "коллективного Дональда Трампа" и глобалиста Камалы Харрис. Но кто бы не победил, для внешней политики США это будет означать эскалацию, а не мир. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук Александр Ирхин.В США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Экс-президент Америки Дональд Трамп в очередной раз пообещал в случае избрания организовать переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине. Харрис же пообещала США самую смертоносную армию.По словам Ирхина, публичные предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Америки – это ритуал, от которого, ввиду особенностей американской выборной системы, во многом зависит результат."Поэтому в этом шоу каждый борется за колеблющийся электорат и доказывает правоту своего образа будущего новой Америки", – отметил Ирхин.Таких образов у Америки на сегодняшний день два, и сторонники каждого из них разделились примерно поровну, сказал политолог.Первый – это коллективный Дональд Трамп, продолжает Ирхин. То есть "белая Америка" и определенный американский изоляционизм: логика отступления и приведения внешнеполитической активности к тем экономическим возможностям, которые есть."Трамп хочет сделать Америку снова великой, но в рамках нескольких мировых держав. То есть первые среди равных: лидерство, а не доминирование", – пояснил он.В противовес ему глобалист Камала Харрис – это "многонациональная Америка", свобода на всех направлениях, включая взаимоотношение полов и прочее. И это стратегия экспансии, "даже если для этого потребуется сжечь весь мир", убежден Ирхин.Тем не менее и победа Трампа на выборах не будет значить установление мира вовне, считает политолог, поскольку такой возможности в условиях политического кризиса в США – третьего за недолгую историю Штатов – нет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на ТрампаЧто ждет Трампа после проигрыша на выборах – прогноз политологаСША провоцируют гонку вооружений – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, в мире, выборы, выборы президента сша, дональд трамп, камала харрис, мнения, александр ирхин