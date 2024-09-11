https://crimea.ria.ru/20240911/debaty-trampa-i-kharris-glavnye-zayavleniya-1140267804.html
Дебаты Трампа и Харрис: главные заявления
Дебаты Трампа и Харрис: главные заявления - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Дебаты Трампа и Харрис: главные заявления
В США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Оппоненты встретились на... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T06:50
2024-09-11T06:50
2024-09-11T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Оппоненты встретились на площадке телеканала ABC.Они обсудили ситуацию на Украине, Россию, внутренние экономические вопросы Америки, обмениваясь взаимными обвинениями и упреками. Кандидаты в президенты США по меньшей мере 12 раз упомянули президента России Владимира Путина в ходе дебатов, 11 - Украину и Россию.Как и в случае с дебатами Трампа и Джо Байдена, на встрече Трампа и Харрис не было зрителей. Микрофон работал только у того кандидата, чья очередь была выступать. На речь отводилось две минуты, столько же предполагалось на ответ, и по одной дополнительной минуте кандидаты в президенты могли потратить для разъяснений. Дебаты заняли полтора часа эфирного времени. Кандидатам было запрещено приносить шпаргалки, консультироваться с командой и задавать вопросы друг другу, это право имелось только у ведущих.О главных тезисах встречи Трампа и Харрис - в подборке РИА Новости Крым.Трамп снова обещает мир на УкраинеЭкс-президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал в случае избрания организовать переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине.В ходе дебатов он также заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине. И в очередной раз заверил, что сделает это еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах. И раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за бездействие."Байден понятия не имел, как разговаривать с Путиным. Он понятия не имел, как это остановить, а теперь у вас миллионы погибших, и ситуация только ухудшается", — подчеркнул политик.Харрис пообещала США самую смертоносную армиюКандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах обеспечит США самой смертоносной армией в мире.При этом она призналась, что до начала спецоперации на Украине встречалась с Владимиром Зеленским и поделилась с ним развединформацией.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп, камала харрис, сша, политика, выборы, выборы президента сша, в мире, новости
Дебаты Трампа и Харрис: главные заявления
Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты
06:50 11.09.2024 (обновлено: 07:30 11.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Оппоненты встретились на площадке телеканала ABC.
Они обсудили ситуацию на Украине, Россию, внутренние экономические вопросы Америки, обмениваясь взаимными обвинениями и упреками. Кандидаты в президенты США по меньшей мере 12 раз упомянули президента России Владимира Путина в ходе дебатов, 11 - Украину и Россию.
Как и в случае с дебатами Трампа и Джо Байдена, на встрече Трампа и Харрис не было зрителей. Микрофон работал только у того кандидата, чья очередь была выступать. На речь отводилось две минуты, столько же предполагалось на ответ, и по одной дополнительной минуте кандидаты в президенты могли потратить для разъяснений.
Дебаты заняли полтора часа эфирного времени. Кандидатам было запрещено приносить шпаргалки, консультироваться с командой и задавать вопросы друг другу, это право имелось только у ведущих.
О главных тезисах встречи Трампа и Харрис - в подборке РИА Новости Крым.
Трамп снова обещает мир на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал в случае избрания организовать переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине.
"Я улажу это еще до того, как стану президентом (до вступления в должность - ред.)... Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе", – пообещал он.
В ходе дебатов он также заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине. И в очередной раз заверил, что сделает это еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах. И раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за бездействие.
"Байден понятия не имел, как разговаривать с Путиным. Он понятия не имел, как это остановить, а теперь у вас миллионы погибших, и ситуация только ухудшается", — подчеркнул политик.
Харрис пообещала США самую смертоносную армию
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах обеспечит США самой смертоносной армией в мире.
"Я намерена создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес, в новые семьи… верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире", - заявила она.
При этом она призналась, что до начала спецоперации на Украине встречалась с Владимиром Зеленским и поделилась с ним развединформацией.
"Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя", – сказала Харрис.