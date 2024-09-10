https://crimea.ria.ru/20240910/ssha-provotsiruyut-gonku-vooruzheniy---putin-1140260592.html
США провоцируют гонку вооружений - Путин
США провоцируют гонку вооружений - Путин - РИА Новости Крым, 10.09.2024
США провоцируют гонку вооружений - Путин
Президент России Владимир Путин заявил об агрессивной политике США, которые провоцируют гонку вооружений, не считаясь со своими европейскими и азиатскими... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T16:15
2024-09-10T16:15
2024-09-10T16:16
учения "океан-2024"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил об агрессивной политике США, которые провоцируют гонку вооружений, не считаясь со своими европейскими и азиатскими партнерами.США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны. "Океан-2024" проходит в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут стрелятьЗатопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются рискиДроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
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учения "океан-2024", учения, армия и флот, министерство обороны рф, владимир путин (политик), сша, политика, в мире, россия
США провоцируют гонку вооружений - Путин
Путин: США попытками добиться военного преимущества провоцируют гонку вооружений
16:15 10.09.2024 (обновлено: 16:16 10.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил об агрессивной политике США, которые провоцируют гонку вооружений, не считаясь со своими европейскими и азиатскими партнерами.
"Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ред.). Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников", - сказал Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".
США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране", - сказал Путин.
Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны. "Океан-2024" проходит в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.
"Россия должна быть готовой к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы - обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях", - заявил президент.
В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая
.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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