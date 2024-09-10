https://crimea.ria.ru/20240910/ssha-provotsiruyut-gonku-vooruzheniy---putin-1140260592.html

США провоцируют гонку вооружений - Путин

США провоцируют гонку вооружений - Путин - РИА Новости Крым, 10.09.2024

США провоцируют гонку вооружений - Путин

Президент России Владимир Путин заявил об агрессивной политике США, которые провоцируют гонку вооружений, не считаясь со своими европейскими и азиатскими... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T16:15

2024-09-10T16:15

2024-09-10T16:16

учения "океан-2024"

учения

армия и флот

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил об агрессивной политике США, которые провоцируют гонку вооружений, не считаясь со своими европейскими и азиатскими партнерами.США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны. "Океан-2024" проходит в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут стрелятьЗатопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются рискиДроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения "океан-2024", учения, армия и флот, министерство обороны рф, владимир путин (политик), сша, политика, в мире, россия