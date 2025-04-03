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ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки

ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки - РИА Новости Крым, 03.04.2025

ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки

Киевский режим нанес четыре атаки по российской энергетической инфраструктуре за минувшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T13:14

2025-04-03T13:14

2025-04-03T13:17

мораторий на удары по энергосистеме

украина

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим нанес четыре атаки по российской энергетической инфраструктуре за минувшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг.Так, по данным ведомства, 2 апреля ВСУ ударили по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР.В Курской области в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ. Без электроснабжения осталось более 1,2 тысяч бытовых потребителей в Курском районе, уточнили в Минобороны РФ.В Белгородской области в результате артобстрела ВСУ подстанции 110 кВ "Максимовка" без электроснабжения оставались более 1,7 тысяч потребителей в Шебекинском районе.В Запорожской области украинский БПЛА ударил по электроподстанции 35 кВ "Васильевка". Произошло возгорание масляного выключателя с прекращением электроснабжения около 9 тысяч бытовых потребителей, сообщили в оборонном ведомстве.19 марта в разговоре с президентом США Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Данные обещания были неоднократно нарушены.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетикеВ Таганроге ввели режим ЧСВСУ атаковали энергетические объекты в двух регионах России

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мораторий на удары по энергосистеме, украина, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), энергетика, министерство обороны рф, новости, россия, новости сво