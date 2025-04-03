ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки
ВСУ нанесли четыре удара по объектам энергетики России за минувшие сутки
13:14 03.04.2025 (обновлено: 13:17 03.04.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим нанес четыре атаки по российской энергетической инфраструктуре за минувшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг.
"Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине", – заявили в оборонном ведомстве.
Так, по данным ведомства, 2 апреля ВСУ ударили по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР.
В Курской области в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ. Без электроснабжения осталось более 1,2 тысяч бытовых потребителей в Курском районе, уточнили в Минобороны РФ.
В Белгородской области в результате артобстрела ВСУ подстанции 110 кВ "Максимовка" без электроснабжения оставались более 1,7 тысяч потребителей в Шебекинском районе.
В Запорожской области украинский БПЛА ударил по электроподстанции 35 кВ "Васильевка". Произошло возгорание масляного выключателя с прекращением электроснабжения около 9 тысяч бытовых потребителей, сообщили в оборонном ведомстве.
19 марта в разговоре с президентом США Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Данные обещания были неоднократно нарушены.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: