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ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки
ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки - РИА Новости Крым, 03.04.2025
ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки
Киевский режим нанес четыре атаки по российской энергетической инфраструктуре за минувшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T13:14
2025-04-03T13:17
мораторий на удары по энергосистеме
украина
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энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим нанес четыре атаки по российской энергетической инфраструктуре за минувшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг.Так, по данным ведомства, 2 апреля ВСУ ударили по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР.В Курской области в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ. Без электроснабжения осталось более 1,2 тысяч бытовых потребителей в Курском районе, уточнили в Минобороны РФ.В Белгородской области в результате артобстрела ВСУ подстанции 110 кВ "Максимовка" без электроснабжения оставались более 1,7 тысяч потребителей в Шебекинском районе.В Запорожской области украинский БПЛА ударил по электроподстанции 35 кВ "Васильевка". Произошло возгорание масляного выключателя с прекращением электроснабжения около 9 тысяч бытовых потребителей, сообщили в оборонном ведомстве.19 марта в разговоре с президентом США Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Данные обещания были неоднократно нарушены.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетикеВ Таганроге ввели режим ЧСВСУ атаковали энергетические объекты в двух регионах России
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мораторий на удары по энергосистеме, украина, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), энергетика, министерство обороны рф, новости, россия, новости сво
ВСУ совершили четыре атаки по объектам энергетики РФ за сутки

ВСУ нанесли четыре удара по объектам энергетики России за минувшие сутки

13:14 03.04.2025 (обновлено: 13:17 03.04.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим нанес четыре атаки по российской энергетической инфраструктуре за минувшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг.
"Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине", – заявили в оборонном ведомстве.
Так, по данным ведомства, 2 апреля ВСУ ударили по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР.
В Курской области в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ. Без электроснабжения осталось более 1,2 тысяч бытовых потребителей в Курском районе, уточнили в Минобороны РФ.
В Белгородской области в результате артобстрела ВСУ подстанции 110 кВ "Максимовка" без электроснабжения оставались более 1,7 тысяч потребителей в Шебекинском районе.
В Запорожской области украинский БПЛА ударил по электроподстанции 35 кВ "Васильевка". Произошло возгорание масляного выключателя с прекращением электроснабжения около 9 тысяч бытовых потребителей, сообщили в оборонном ведомстве.
19 марта в разговоре с президентом США Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Данные обещания были неоднократно нарушены.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на энергообъекты не имеют военного значения и нацелены на срыв начавшегося диалога между Россией и США.
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