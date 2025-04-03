Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250403/peregovory-rossii-i-ssha-v-vashingtone-prokhodyat-2-i-3-aprelya-1145413750.html
Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля
Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля
Восстановление диалога России и США - непростой и постепенный процесс, но каждая встреча позволяет двигаться вперед. Об этом заявил глава Российского фонда... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T12:00
2025-04-03T12:01
кирилл дмитриев
переговоры
россия
сша
в мире
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145414057_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_9b98573c2cbbea564fc0c09dc6264e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Восстановление диалога России и США - непростой и постепенный процесс, но каждая встреча позволяет двигаться вперед. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Он рассказал, что 2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Дмитриев назвал диалог между Россией и США важнейшим для всего мира, но он был "полностью разрушен при администрации Байдена". И сейчас противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения и начнут сотрудничество, констатировал глава РФПИ.В то же время реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия между странами, в том числе в инвестиционно-экономической сфере, отметил он. "Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", - подытожил глава РФПИ.Переговоры России и СШАПредыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145414057_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_749bdaacc356788cccf120bdf0f42eec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл дмитриев, переговоры, россия, сша, в мире, новости, политика
Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля

Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля - Дмитриев

12:00 03.04.2025 (обновлено: 12:01 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Восстановление диалога России и США - непростой и постепенный процесс, но каждая встреча позволяет двигаться вперед. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он рассказал, что 2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа.
Дмитриев назвал диалог между Россией и США важнейшим для всего мира, но он был "полностью разрушен при администрации Байдена". И сейчас противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения и начнут сотрудничество, констатировал глава РФПИ.
"Сегодня на пути к восстановлению конструктивного взаимодействия во многих странах мира стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности. Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
В то же время реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия между странами, в том числе в инвестиционно-экономической сфере, отметил он.
"Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", - подытожил глава РФПИ.

Переговоры России и США

Предыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Кирилл ДмитриевПереговорыРоссияСШАВ миреНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03В Крыму увеличилось число городов с благоприятной средой
12:55Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят
12:43Пограничники Крыма пресекли 7 попыток ввоза боеприпасов в регион за месяц
12:26Торговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ
12:00Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля
11:38В МИД объяснили причины атак Украины на энергообъекты
11:28Новая Служба по вопросам гражданства: что изменится - эксперт
11:10Почему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и Киева
10:58Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
10:47В Крыму на пожарах спасены два человека
10:43Страшное ДТП в Сакском районе Крыма: один человек погиб и трое пострадали
10:39Крым готов расширять рынок продовольствия – Аксенов
10:27В Крыму из-за пожара в щитовой дом остался без света – идет проверка
10:22В Крыму нашли больше ста погибших дельфинов с начала года
09:48В Крыму "решала" попался на вымогательстве 2,5 млн рублей
09:31Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе
09:25Как предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы
09:02Оружие Победы: знаменитый самолет Лавочкина в инфографике
08:39Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал
08:15В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США
Лента новостейМолния