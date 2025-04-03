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Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля

Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля

Восстановление диалога России и США - непростой и постепенный процесс, но каждая встреча позволяет двигаться вперед. Об этом заявил глава Российского фонда... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T12:00

2025-04-03T12:00

2025-04-03T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Восстановление диалога России и США - непростой и постепенный процесс, но каждая встреча позволяет двигаться вперед. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Он рассказал, что 2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Дмитриев назвал диалог между Россией и США важнейшим для всего мира, но он был "полностью разрушен при администрации Байдена". И сейчас противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения и начнут сотрудничество, констатировал глава РФПИ.В то же время реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия между странами, в том числе в инвестиционно-экономической сфере, отметил он. "Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", - подытожил глава РФПИ.Переговоры России и СШАПредыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, переговоры, россия, сша, в мире, новости, политика