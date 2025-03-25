США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров
США услышали сигнал России о гарантиях безопасности для зерновой сделки – Лавров
14:44 25.03.2025 (обновлено: 15:27 25.03.2025)
© Минобороны Турции
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. США в ходе переговоров в Эр-Рияде услышали сигнал России о гарантиях безопасности при возобновлении зерновой сделки, эти гарантии могут быть результатом только прямого приказа Киеву из Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
"Нам будут нужны четкие гарантии. И гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, исключительно результатом приказа из Вашингтона (Владимиру) Зеленскому и его команде делать так и не иначе. И мне кажется, американские партнеры этот сигнал наш восприняли", - сказал министр.
По словам Лаврова, США понимают, что лишь они могут добиться позитивных результатов в прекращении терактов, обстрелов российской гражданской и энергетической инфраструктуры со стороны киевского режима.
Ранее Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.