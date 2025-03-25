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США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров
США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров - РИА Новости Крым, 25.03.2025
США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров
США в ходе переговоров в Эр-Рияде услышали сигнал России о гарантиях безопасности при возобновлении зерновой сделки, эти гарантии могут быть результатом только... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T14:44
2025-03-25T15:27
переговоры
россия
сша
украина
сергей лавров
политика
безопасность
новости
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. США в ходе переговоров в Эр-Рияде услышали сигнал России о гарантиях безопасности при возобновлении зерновой сделки, эти гарантии могут быть результатом только прямого приказа Киеву из Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.По словам Лаврова, США понимают, что лишь они могут добиться позитивных результатов в прекращении терактов, обстрелов российской гражданской и энергетической инфраструктуры со стороны киевского режима.Ранее Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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переговоры, россия, сша, украина, сергей лавров, политика, безопасность, новости, черное море
США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров

США услышали сигнал России о гарантиях безопасности для зерновой сделки – Лавров

14:44 25.03.2025 (обновлено: 15:27 25.03.2025)
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni в порту Одессы.
Сухогруз Razoni в порту Одессы.
© Минобороны Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. США в ходе переговоров в Эр-Рияде услышали сигнал России о гарантиях безопасности при возобновлении зерновой сделки, эти гарантии могут быть результатом только прямого приказа Киеву из Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
"Нам будут нужны четкие гарантии. И гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, исключительно результатом приказа из Вашингтона (Владимиру) Зеленскому и его команде делать так и не иначе. И мне кажется, американские партнеры этот сигнал наш восприняли", - сказал министр.
По словам Лаврова, США понимают, что лишь они могут добиться позитивных результатов в прекращении терактов, обстрелов российской гражданской и энергетической инфраструктуры со стороны киевского режима.
Ранее Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.
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ПереговорыРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровПолитикаБезопасностьНовостиЧерное море
 
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