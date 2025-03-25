https://crimea.ria.ru/20250325/ssha-ponyali-signal-moskvy-o-garantiyakh-dlya-zernovoy-sdelki--lavrov-1145215044.html

США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров

США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров - РИА Новости Крым, 25.03.2025

США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров

США в ходе переговоров в Эр-Рияде услышали сигнал России о гарантиях безопасности при возобновлении зерновой сделки, эти гарантии могут быть результатом только... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T14:44

2025-03-25T14:44

2025-03-25T15:27

переговоры

россия

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. США в ходе переговоров в Эр-Рияде услышали сигнал России о гарантиях безопасности при возобновлении зерновой сделки, эти гарантии могут быть результатом только прямого приказа Киеву из Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.По словам Лаврова, США понимают, что лишь они могут добиться позитивных результатов в прекращении терактов, обстрелов российской гражданской и энергетической инфраструктуры со стороны киевского режима.Ранее Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, россия, сша, украина, сергей лавров, политика, безопасность, новости, черное море