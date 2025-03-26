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В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть

В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть - РИА Новости Крым, 26.03.2025

В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть

В Крыму за 2024 год зарегистрировано 9184 преступления с использованием IT-технологий, что на 33% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете врио... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T21:34

2025-03-26T21:34

2025-03-26T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму за 2024 год зарегистрировано 9184 преступления с использованием IT-технологий, что на 33% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете врио министра внутренних дел по Крыму Алексея Дмитриева, одобренном депутатами парламента республики на сессии в среду.Количество выявленных преступлений экономической и коррупционной направленности в Крыму также увеличилось – на 8% за год. Всего их зарегистрировано 1148.В частности, в бюджетной сфере правоохранители выявили 326 преступлений, что на 92% больше, чем годом ранее. Из них 145 противозаконных деяний связаны с национальными проектами, восемь с федеральными программами.При этом по остальным видам преступлений в Крыму наблюдается положительная динамика. Так, за прошлый год в регионе совершено 68 убийств, что на 6% меньше, чем годом ранее.Кроме того, на 30% уменьшилось количество изнасилований, на 12% – грабежей, на 24% – угонов транспорта.Больше всего в Крыму снизилось количество разбойных нападений (-39%) и вымогательств (-43%).Также на 8% сократилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенниковВ Крыму за год выявили 15 террористических преступленийВ Крыму оценили уровень уличной преступности

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, интернет, it-технологии, мошенничество, кибербезопасность, киберпреступность