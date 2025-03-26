https://crimea.ria.ru/20250326/v-krymu-kolichestvo-it-prestupleniy-vyroslo-na-tret-1145251252.html
В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть
В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть
В Крыму за 2024 год зарегистрировано 9184 преступления с использованием IT-технологий, что на 33% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете врио... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T21:34
2025-03-26T21:34
2025-03-26T21:34
крым
новости крыма
интернет
it-технологии
мошенничество
кибербезопасность
киберпреступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143528454_0:166:800:616_1920x0_80_0_0_155a68240d76a93199ba586d59723202.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму за 2024 год зарегистрировано 9184 преступления с использованием IT-технологий, что на 33% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете врио министра внутренних дел по Крыму Алексея Дмитриева, одобренном депутатами парламента республики на сессии в среду.Количество выявленных преступлений экономической и коррупционной направленности в Крыму также увеличилось – на 8% за год. Всего их зарегистрировано 1148.В частности, в бюджетной сфере правоохранители выявили 326 преступлений, что на 92% больше, чем годом ранее. Из них 145 противозаконных деяний связаны с национальными проектами, восемь с федеральными программами.При этом по остальным видам преступлений в Крыму наблюдается положительная динамика. Так, за прошлый год в регионе совершено 68 убийств, что на 6% меньше, чем годом ранее.Кроме того, на 30% уменьшилось количество изнасилований, на 12% – грабежей, на 24% – угонов транспорта.Больше всего в Крыму снизилось количество разбойных нападений (-39%) и вымогательств (-43%).Также на 8% сократилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенниковВ Крыму за год выявили 15 террористических преступленийВ Крыму оценили уровень уличной преступности
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143528454_0:200:800:800_1920x0_80_0_0_da1d809381f86abbf355a475df1c4183.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, интернет, it-технологии, мошенничество, кибербезопасность, киберпреступность
В Крыму количество IT-преступлений выросло на треть
В Крыму количество киберпреступлений за год увеличилось на 33% – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму за 2024 год зарегистрировано 9184 преступления с использованием IT-технологий, что на 33% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете врио министра внутренних дел по Крыму Алексея Дмитриева, одобренном депутатами парламента республики на сессии в среду.
"Структура региональной преступности существенно не изменилась, за исключением преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий, доля которых возросла на 32,6% – с 6927 до 9184", – отмечается в документе.
Количество выявленных преступлений экономической и коррупционной направленности в Крыму также увеличилось – на 8% за год. Всего их зарегистрировано 1148.
В частности, в бюджетной сфере правоохранители выявили 326 преступлений, что на 92% больше, чем годом ранее. Из них 145 противозаконных деяний связаны с национальными проектами, восемь с федеральными программами.
При этом по остальным видам преступлений в Крыму наблюдается положительная динамика. Так, за прошлый год в регионе совершено 68 убийств, что на 6% меньше, чем годом ранее.
Кроме того, на 30% уменьшилось количество изнасилований, на 12% – грабежей, на 24% – угонов транспорта.
Больше всего в Крыму снизилось количество разбойных нападений (-39%) и вымогательств (-43%).
Также на 8% сократилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: