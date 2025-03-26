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В Крыму за год выявили 15 террористических преступлений

В Крыму за год выявили 15 террористических преступлений - РИА Новости Крым, 26.03.2025

В Крыму за год выявили 15 террористических преступлений

В Крыму в 2024 году выявили 15 преступлений террористического характера и 10 – экстремистской направленности. Об этом говорится в отчете врио министра... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T16:02

2025-03-26T16:02

2025-03-26T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году выявили 15 преступлений террористического характера и 10 – экстремистской направленности. Об этом говорится в отчете врио министра внутренних дел по Крыму Алексея Дмитриева, одобренном депутатами парламента республики на сессии в среду.По сравнению с 2023 годом количество данных преступлений снизилось на 12% и 71% соответственно.Кроме того, в прошлом году правоохранители составили 77 протоколов по публичным демонстрированиям нацистской символики и четыре протокола – по распространению экстремистских материалов.Кроме того, выявлено 120 нарушений, касающихся дискредитации Вооруженных сил России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму В Крыму задержали украинского шпиона Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионов

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2025

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