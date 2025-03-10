https://crimea.ria.ru/20250310/rabotali-pod-prikrytiem-britanii-v-moskve-fsb-raskryla-esche-dvukh-shpionov-1144790383.html

Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионов

Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионов - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионов

ФСБ России раскрыла еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве. Оба британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T10:14

2025-03-10T10:14

2025-03-10T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. ФСБ России раскрыла еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве. Оба британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки разведывательной деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.По информации ведомства, направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, который является мужем первого секретаря политического отдела посольства, при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указали ложные данные. Этим они нарушили российское законодательство. По информации ФСБ, "на указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок".Как сообщалось, в сентябре прошлого года российская сторона прекратила аккредитацию шести сотрудников политотдела посольства Британии, занимавшихся разведывательно-подрывной работой. ФСБ тогда заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Отмечалось, что выдворенные британцы, в числе прочего, посещали собрания НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов, что Лондон засылает в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использует малолетних детей. В конце ноября 2024 года ФСБ заявила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу против России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский шпион в Херсонской области получил 11,5 летВ НАТО через Киев пытались получить данные российских школьников – ФСБВ Крыму украинца приговорили к 17 годам за шпионаж

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)