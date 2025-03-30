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Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20250330/parizhskiy-dogovor--okonchanie-krymskoy-voyny-v-infografike-1145276624.html
Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике
Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике
18 (30) марта 1856 года в Париже на заключительном заседании конгресса держав представителями России с одной стороны, Франции, Великобритании, Турции, Сардинии, РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T08:11
2025-03-30T08:11
инфографика
история
крымская война
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 18 (30) марта 1856 года в Париже на заключительном заседании конгресса держав представителями России с одной стороны, Франции, Великобритании, Турции, Сардинии, и Австрии и Пруссии – с другой, был подписан Парижский мирный договор. Этот документ завершал Крымскую войну 1853 –1856 годов.В соответствии с договором, Россия возвращала Турции Карс в обмен на захваченные союзниками Севастополь, Балаклаву и другие города в Крыму, уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Черное море провозглашалось нейтральным: России и Турции, как черноморским державам, запрещалось иметь на Черном море военный флот, а на Черноморском побережье военные крепости и арсеналы.В результате длительной дипломатической борьбы в последствии Россия добилась отмены нейтрализации Черного моря, а в 1878 году по Берлинскому трактату, Российское государство смогло вернуть и все утраченные территории.Главные факты к 169-й годовщине подписания Парижского мирного договора – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в КрымЗащитники земли русской: ледовый поход на Стокгольм21 февраля 1784 года издан указ о строительстве Севастополя – инфографика
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РИА Новости Крым
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история, крымская война, инфографика, общество, крым
Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике

Парижский мирный договор в инфографике РИА Новости Крым

08:11 30.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 18 (30) марта 1856 года в Париже на заключительном заседании конгресса держав представителями России с одной стороны, Франции, Великобритании, Турции, Сардинии, и Австрии и Пруссии – с другой, был подписан Парижский мирный договор. Этот документ завершал Крымскую войну 1853 –1856 годов.
В соответствии с договором, Россия возвращала Турции Карс в обмен на захваченные союзниками Севастополь, Балаклаву и другие города в Крыму, уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Черное море провозглашалось нейтральным: России и Турции, как черноморским державам, запрещалось иметь на Черном море военный флот, а на Черноморском побережье военные крепости и арсеналы.
В результате длительной дипломатической борьбы в последствии Россия добилась отмены нейтрализации Черного моря, а в 1878 году по Берлинскому трактату, Российское государство смогло вернуть и все утраченные территории.
Главные факты к 169-й годовщине подписания Парижского мирного договора – в инфографике РИА Новости Крым.
Парижский мирный договор в инфографике РИА Новости Крым.Парижский мирный договор в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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