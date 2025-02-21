https://crimea.ria.ru/20250221/21-fevralya-1784-goda-izdan-ukaz-o-stroitelstve-sevastopolya--infografika-1144341958.html
21 февраля 1784 года издан указ о строительстве Севастополя – инфографика
21 февраля 1784 года издан указ о строительстве Севастополя – инфографика - РИА Новости Крым, 21.02.2025
21 февраля 1784 года издан указ о строительстве Севастополя – инфографика
В 1783 году Крым, Тамань и обширные кубанские степи манифестом Екатерины Второй были приняты "под Российскую Державу". Для обороны новых земель и освоения... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T16:00
2025-02-21T16:00
2025-02-21T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В 1783 году Крым, Тамань и обширные кубанские степи манифестом Екатерины Второй были приняты "под Российскую Державу". Для обороны новых земель и освоения Черного моря возникла необходимость построить стратегически важный город-порт – будущий легендарный Севастополь.На полуостров был направлен фрегат "Осторожный" под командованием капитана II ранга Ивана Берсенева. Осмотрев бухту у развалин древнего Херсонеса Таврического, рядом с которыми находился небольшой поселок Ахтиар, он рекомендовал ее в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.2 мая в Ахтиарскую бухту вошли 11 кораблей Азовской и 17 кораблей Днепровской флотилий. Командующий русским флотом вице-адмирал Федот Клокачев, осмотрев место для будущего порта, в письме вице-президенту Адмиралтейств-коллегии графу Чернышеву написал:13 июля составленную Чернышевым карту бухты отослали в Адмиралтейств-коллегию, и там на ее основе была начата разработка плана будущего города.Указ о его основании был издан позже, 10 февраля (21 по новому стилю) и фактически узаконил уже вовсю развернувшееся строительство.Согласно тексту исторического документа, в бухте надлежало построить военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом, который впредь надлежало именовать Севастополем.Подробнее об этом – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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севастополь, история, россия, общество, инфографика
21 февраля 1784 года издан указ о строительстве Севастополя – инфографика
21 февраля 1784 года Екатерина II издала указ об основании Севастополя – инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В 1783 году Крым, Тамань и обширные кубанские степи манифестом Екатерины Второй были приняты "под Российскую Державу". Для обороны новых земель и освоения Черного моря возникла необходимость построить стратегически важный город-порт – будущий легендарный Севастополь.
На полуостров был направлен фрегат "Осторожный" под командованием капитана II ранга Ивана Берсенева. Осмотрев бухту у развалин древнего Херсонеса Таврического, рядом с которыми находился небольшой поселок Ахтиар, он рекомендовал ее в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.
2 мая в Ахтиарскую бухту вошли 11 кораблей Азовской и 17 кораблей Днепровской флотилий. Командующий русским флотом вице-адмирал Федот Клокачев, осмотрев место для будущего порта, в письме вице-президенту Адмиралтейств-коллегии графу Чернышеву написал:
"Могу сказать, что во всей Европе нет подобной сей гавани – положением, величиной, глубиной… Без собственного обозрения нельзя поверить, чтоб так сия гавань была хороша… Ежели благоугодно будет Ея Императорскому Величеству иметь в здешней гавани флот, то на подобном основании надобно здесь будет завести порт, как в Кронштадте".
13 июля составленную Чернышевым карту бухты отослали в Адмиралтейств-коллегию, и там на ее основе была начата разработка плана будущего города.
Указ о его основании был издан позже, 10 февраля (21 по новому стилю) и фактически узаконил уже вовсю развернувшееся строительство.
Согласно тексту исторического документа, в бухте надлежало построить военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом, который впредь надлежало именовать Севастополем.
Подробнее об этом – в инфографике РИА Новости Крым
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