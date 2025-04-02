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За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года
За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года - РИА Новости Крым, 02.04.2025
За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года
Крымчанина осудили на два года лишения свободы за призыв к экстремистской деятельности в интернете , сообщили в Верховном суде Республики. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T14:55
2025-04-02T14:55
экстремизм
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правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Крымчанина осудили на два года лишения свободы за призыв к экстремистской деятельности в интернете , сообщили в Верховном суде Республики.Согласно приговору, житель Кировского района неоднократно размещал в сообществах мессенджера Telegram комментарии, в которых призывал к насилию по отношению к русским. Дело в особом порядке рассматривали в Кировском районном суде. Осужденный согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства.Кировский районный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении."Также суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе на сайтах общего пользования, сроком на 1 год и 6 месяцев", – добавили в суде.Апелляционную жалобу Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетнейСвязал и ограбил: крымчанин с оружием залез в чужой домВ Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 лет
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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экстремизм, новости крыма, крым, приговор, правосудие, верховный суд крыма
За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года

Крымчанину дали два года лишения свободы за экстремистские комментарии

14:55 02.04.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВерховный суд Республики Крым
Верховный суд Республики Крым - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Крымчанина осудили на два года лишения свободы за призыв к экстремистской деятельности в интернете , сообщили в Верховном суде Республики.
Согласно приговору, житель Кировского района неоднократно размещал в сообществах мессенджера Telegram комментарии, в которых призывал к насилию по отношению к русским. Дело в особом порядке рассматривали в Кировском районном суде. Осужденный согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства.
"В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел: активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, оказание добровольной благотворительной помощи путем перечисления денежных средств в благотворительные фонды, неудовлетворительное состояние здоровья осужденного",– объяснили в государственном органе.
Кировский районный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.
"Также суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе на сайтах общего пользования, сроком на 1 год и 6 месяцев", – добавили в суде.
Апелляционную жалобу Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
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