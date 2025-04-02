https://crimea.ria.ru/20250402/za-prizyvy-k-nasiliyu-nad-russkimi-krymchaninu-dali-2-goda-1145389274.html

За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года

За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года - РИА Новости Крым, 02.04.2025

За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года

Крымчанина осудили на два года лишения свободы за призыв к экстремистской деятельности в интернете , сообщили в Верховном суде Республики. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T14:55

2025-04-02T14:55

2025-04-02T14:55

экстремизм

новости крыма

крым

приговор

правосудие

верховный суд крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110268/34/1102683492_0:177:4995:2987_1920x0_80_0_0_a4f7be8d83e209ad3d7763449aff84a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Крымчанина осудили на два года лишения свободы за призыв к экстремистской деятельности в интернете , сообщили в Верховном суде Республики.Согласно приговору, житель Кировского района неоднократно размещал в сообществах мессенджера Telegram комментарии, в которых призывал к насилию по отношению к русским. Дело в особом порядке рассматривали в Кировском районном суде. Осужденный согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства.Кировский районный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении."Также суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе на сайтах общего пользования, сроком на 1 год и 6 месяцев", – добавили в суде.Апелляционную жалобу Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетнейСвязал и ограбил: крымчанин с оружием залез в чужой домВ Крыму виновник ДТП с двумя погибшими получил 8 лет

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экстремизм, новости крыма, крым, приговор, правосудие, верховный суд крыма