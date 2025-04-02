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Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей
Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей
Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Минобороны России и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" внести предложения о... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T15:10
2025-04-02T16:26
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Минобороны России и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" внести предложения о возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников профессионалитета.Речь идет о том, чтобы предоставить выпускникам, освоившим программы среднего профессионального образования, в том числе обучение в рамках федерального проекта "Профессионалитет", возможность пройти военную службу по призыву в особом порядке.Изменения будут направлены на выпускников среднего профессионального образования. Это необходимо для сохранения и развития их профессиональных компетенций, а также обеспечения связи с работодателем. "Профессионалитет" законодательно закрепят в качестве формы обучения в колледжах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, россия, призыв в вс россии, образование в россии
Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей

Особый порядок прохождения службы по призыву для выпускников колледжей могут ввести в РФ

15:10 02.04.2025 (обновлено: 16:26 02.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Минобороны России и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" внести предложения о возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников профессионалитета.
Речь идет о том, чтобы предоставить выпускникам, освоившим программы среднего профессионального образования, в том числе обучение в рамках федерального проекта "Профессионалитет", возможность пройти военную службу по призыву в особом порядке.
Изменения будут направлены на выпускников среднего профессионального образования. Это необходимо для сохранения и развития их профессиональных компетенций, а также обеспечения связи с работодателем. "Профессионалитет" законодательно закрепят в качестве формы обучения в колледжах.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияПризыв в ВС РоссииОбразование в России
 
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