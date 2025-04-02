https://crimea.ria.ru/20250402/osobyy-poryadok-srochnoy-sluzhby-mogut-vvesti-v-rf-dlya-vypusknikov-kolledzhey-1145389435.html

Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей

Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей

Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Минобороны России и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" внести предложения о... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T15:10

2025-04-02T15:10

2025-04-02T16:26

владимир путин (политик)

новости

россия

призыв в вс россии

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Минобороны России и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" внести предложения о возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников профессионалитета.Речь идет о том, чтобы предоставить выпускникам, освоившим программы среднего профессионального образования, в том числе обучение в рамках федерального проекта "Профессионалитет", возможность пройти военную службу по призыву в особом порядке.Изменения будут направлены на выпускников среднего профессионального образования. Это необходимо для сохранения и развития их профессиональных компетенций, а также обеспечения связи с работодателем. "Профессионалитет" законодательно закрепят в качестве формы обучения в колледжах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, призыв в вс россии, образование в россии