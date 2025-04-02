https://crimea.ria.ru/20250402/kiev-teryaet-lyudey-i-tekhniku-na-vsekh-frontakh--svodka-minoborony-rf-1145388574.html
Киев теряет людей и технику на всех фронтах – сводка Минобороны РФ
Киев теряет людей и технику на всех фронтах – сводка Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Киев теряет людей и технику на всех фронтах – сводка Минобороны РФ
Киевский режим потерял еще 1200 боевиков за сутки на всех направлениях фронта в зоне спецоперации, сообщается в среду в сводке Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T14:34
2025-04-02T14:34
2025-04-02T14:34
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1200 боевиков за сутки на всех направлениях фронта в зоне спецоперации, сообщается в среду в сводке Министерства обороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены почти 100 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 215 солдат, танк, американский бронетранспортер М113, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов."Южная" группировка войск улучшила тактическое положение. Ликвидированы до 285 боевиков ВСУ, танк, боевая машина пехоты, американские бронетранспортер М113 и гаубица М101, четыре автомобиля.Военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 435 неонацистов, танк, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ – более 110 человек, боевая бронированная машина, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Днепра" заняли более выгодные позиции, уничтожили до 60 солдат ВСУ, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Также российские военные поразили вражеское предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов, центр подготовки операторов беспилотников, склады боеприпасов, скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.Средства ПВО сбили две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и 177 беспилотников самолетного типа, в том числе 94 над территорией России.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49424 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22632 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33592 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за суткиКиев теряет тысячи боевиков и технику на всех фронтахАрмия России громит ВСУ в Сумской области
новые регионы россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Киев теряет людей и технику на всех фронтах – сводка Минобороны РФ
Киев потерял еще 1200 боевиков за сутки в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 1200 боевиков за сутки на всех направлениях фронта в зоне спецоперации, сообщается в среду в сводке Министерства обороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены почти 100 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 215 солдат, танк, американский бронетранспортер М113, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск улучшила тактическое положение. Ликвидированы до 285 боевиков ВСУ, танк, боевая машина пехоты, американские бронетранспортер М113 и гаубица М101, четыре автомобиля.
Военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 435 неонацистов, танк, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ – более 110 человек, боевая бронированная машина, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Днепра" заняли более выгодные позиции, уничтожили до 60 солдат ВСУ, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Также российские военные поразили вражеское предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов, центр подготовки операторов беспилотников, склады боеприпасов, скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО сбили две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и 177 беспилотников самолетного типа, в том числе 94 над территорией России.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49424 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22632 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33592 единицы специальной военной автомобильной техники.
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