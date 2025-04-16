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Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда
Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда
В майские праздники в Крым будут курсировать 14 поездов дальнего следования. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика Гранд Сервис Экспресс. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T19:55
2025-04-16T19:55
крым
отдых в крыму
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В майские праздники в Крым будут курсировать 14 поездов дальнего следования. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика Гранд Сервис Экспресс.Около 70% билетов по всем направлениям уже забронированы. Больше всего россиян приедут в Крым на ближайшие праздники из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, уточнили в компании."Ожидаем турпоток на уровне прошлого года. 30% мест в наших поездах на майские праздники еще свободны", – рассказали в пресс-службе.И добавили, что все поезда "Гранд Сервис Экспресс" уже оклеены баннерами с символикой "80 лет Победы". Кроме того, в вагонах планируют разместить плакаты с работами победителей Международного конкурса рисунков, который прошел на площадке Музея Победы. Также в компании рассказали, что участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда в течение мая 2025 будут перевозить бесплатно."Для вагонов-ресторанов разработали специальное "Фронтовое меню": щи солдатские; ассорти сало с ржаными гренками, чесноком, зеленым луком; макароны "Балтийские", солдатская каша", – уточнили в пресс-службе перевозчика.Также для пассажиров подготовили подборку советских фильмов и песен военных лет.Ранее сообщалось, что рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортовВ Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 годуСколько поездов летом поедут в Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, отдых в крыму, внутренний туризм, гранд сервис экспресс, новости, новости крыма, поезд, железная дорога
Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда

В Крым в майские праздники будут курсировать 14 поездов дальнего сообщения

19:55 16.04.2025
 
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В майские праздники в Крым будут курсировать 14 поездов дальнего следования. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика Гранд Сервис Экспресс.
"Кроме десяти круглогодичных поездов, на майские праздники уже были назначены четыре сезонных поезда", – сообщил перевозчик.
Около 70% билетов по всем направлениям уже забронированы. Больше всего россиян приедут в Крым на ближайшие праздники из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, уточнили в компании.
"Ожидаем турпоток на уровне прошлого года. 30% мест в наших поездах на майские праздники еще свободны", – рассказали в пресс-службе.
И добавили, что все поезда "Гранд Сервис Экспресс" уже оклеены баннерами с символикой "80 лет Победы". Кроме того, в вагонах планируют разместить плакаты с работами победителей Международного конкурса рисунков, который прошел на площадке Музея Победы. Также в компании рассказали, что участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда в течение мая 2025 будут перевозить бесплатно.
"Для вагонов-ресторанов разработали специальное "Фронтовое меню": щи солдатские; ассорти сало с ржаными гренками, чесноком, зеленым луком; макароны "Балтийские", солдатская каша", – уточнили в пресс-службе перевозчика.
Также для пассажиров подготовили подборку советских фильмов и песен военных лет.
Ранее сообщалось, что рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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