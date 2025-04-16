https://crimea.ria.ru/20250416/popast-na-mayskie-prazdniki-v-krym--perevozchik-dobavil-chetyre-poezda-1145729605.html

Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда

Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда

В майские праздники в Крым будут курсировать 14 поездов дальнего следования. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика Гранд Сервис Экспресс. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T19:55

2025-04-16T19:55

2025-04-16T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В майские праздники в Крым будут курсировать 14 поездов дальнего следования. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика Гранд Сервис Экспресс.Около 70% билетов по всем направлениям уже забронированы. Больше всего россиян приедут в Крым на ближайшие праздники из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, уточнили в компании."Ожидаем турпоток на уровне прошлого года. 30% мест в наших поездах на майские праздники еще свободны", – рассказали в пресс-службе.И добавили, что все поезда "Гранд Сервис Экспресс" уже оклеены баннерами с символикой "80 лет Победы". Кроме того, в вагонах планируют разместить плакаты с работами победителей Международного конкурса рисунков, который прошел на площадке Музея Победы. Также в компании рассказали, что участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда в течение мая 2025 будут перевозить бесплатно."Для вагонов-ресторанов разработали специальное "Фронтовое меню": щи солдатские; ассорти сало с ржаными гренками, чесноком, зеленым луком; макароны "Балтийские", солдатская каша", – уточнили в пресс-службе перевозчика.Также для пассажиров подготовили подборку советских фильмов и песен военных лет.Ранее сообщалось, что рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортовВ Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 годуСколько поездов летом поедут в Крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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