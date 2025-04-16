https://crimea.ria.ru/20250416/putin-rasskazal-o-planakh-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-v-oblasti-kosmosa-1145736470.html

Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса

Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса

Международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени - с европейцами, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T18:44

2025-04-16T18:44

2025-04-16T18:45

владимир путин (политик)

космос

китай

роскосмос

новости

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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени - с европейцами, заявил президент РФ Владимир Путин.Владимир Путин сообщил также о грандиозных планах по сотрудничеству России и Китая в области космоса.По мнению президента, Россия является привлекательной для партнеров и в вопросах изучения дальнего космоса."Конечно, когда мы говорим о дальнем космосе, то мы являемся привлекательными для наших возможных партнеров в том числе и потому, что у нас есть наработки подобного рода", - сказал глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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космос

китай

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), космос, китай, роскосмос, новости