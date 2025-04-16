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Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
Международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени - с европейцами, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T18:44
2025-04-16T18:45
владимир путин (политик)
космос
китай
роскосмос
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени - с европейцами, заявил президент РФ Владимир Путин.Владимир Путин сообщил также о грандиозных планах по сотрудничеству России и Китая в области космоса.По мнению президента, Россия является привлекательной для партнеров и в вопросах изучения дальнего космоса."Конечно, когда мы говорим о дальнем космосе, то мы являемся привлекательными для наших возможных партнеров в том числе и потому, что у нас есть наработки подобного рода", - сказал глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), космос, китай, роскосмос, новости

Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса

18:44 16.04.2025 (обновлено: 18:45 16.04.2025)
 
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СИФМЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени - с европейцами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вам, наверное, даже лучше, чем мне понятно, насколько важна кооперация в такой сложной сфере, как космос. На каждом миллиметре все насыщено идеями, современными технологиями. Советский Союз в свое время, и Россия активно начала взаимодействовать с партнерами, и до последнего времени мы работали с европейцами", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.
Владимир Путин сообщил также о грандиозных планах по сотрудничеству России и Китая в области космоса.
"У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие, грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом - с Индией, с Южной Африкой, с Бразилией. Это сотрудничество не останавливается и остановиться не может", - сказал Путин в ходе общения со студентами МГТУ им. Баумана.
По мнению президента, Россия является привлекательной для партнеров и в вопросах изучения дальнего космоса.
"Конечно, когда мы говорим о дальнем космосе, то мы являемся привлекательными для наших возможных партнеров в том числе и потому, что у нас есть наработки подобного рода", - сказал глава государства.
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