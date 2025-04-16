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В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космоса
В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космоса - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космоса
Космическая отрасль должна стать флагманом национального развития России, в ближайшее время в стране должен быть утвержден новый нацпроект по развитию космоса... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T20:53
2025-04-16T20:53
2025-04-16T21:13
владимир путин (политик)
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Космическая отрасль должна стать флагманом национального развития России, в ближайшее время в стране должен быть утвержден новый нацпроект по развитию космоса. Об этом на совещании по развитию космической деятельности заявил президент РФ Владимир Путин.Планы России в сфере освоения космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы, подчеркнул российский лидер. Новый нацпроект по развитию космической отрасли также должен способствовать развертыванию в стране системы беспилотников, отметил президент.Также глава государства поручил уделить особое внимание фундаментальным исследованиям дальнего космоса в рамках профильного нацпроекта.И отметил, что в России к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи.Также глава государства подчеркнул, что любые космические проекты требуют финансирования, но они жизненно необходимы России как суверенной стране.И поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро и других организаций для развития космической отрасли в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), космос, россия, наука и технологии, новости
В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космоса
Новый нацпроект по развитию космоса будет утвержден в России – Путин
20:53 16.04.2025 (обновлено: 21:13 16.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Космическая отрасль должна стать флагманом национального развития России, в ближайшее время в стране должен быть утвержден новый нацпроект по развитию космоса. Об этом на совещании по развитию космической деятельности заявил президент РФ Владимир Путин.
"В марте на встрече с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Владимировичем Бакановым, он здесь находится тоже, будет выступать, мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время", – сказал глава государства.
Планы России в сфере освоения космоса должны соответствовать ее статусу передовой космической державы, подчеркнул российский лидер. Новый нацпроект по развитию космической отрасли также должен способствовать развертыванию в стране системы беспилотников, отметил президент.
Также глава государства поручил уделить особое внимание фундаментальным исследованиям дальнего космоса в рамках профильного нацпроекта.
"Добавлю, что важнейшим направлением национального проекта по развитию космической деятельности должны стать фундаментальные исследования дальнего космоса. У России здесь есть серьезные заделы, развернуты значимые программы", – сказал Путин.
И отметил, что в России к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи.
Также глава государства подчеркнул, что любые космические проекты требуют финансирования, но они жизненно необходимы России как суверенной стране.
"Мы с вами хорошо понимаем, что любые космические проекты всегда сложные, требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы такой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше", – сказал президент.
И поручил обеспечить поддержку вузов, конструкторских бюро и других организаций для развития космической отрасли в России.
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