https://crimea.ria.ru/20250416/ataka-na-sevastopol-i-otkaz-trampa-zelenskomu-glavnoe-za-den-1145739049.html

Атака на Севастополь и отказ Трампа Зеленскому: главное за день

Атака на Севастополь и отказ Трампа Зеленскому: главное за день - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Атака на Севастополь и отказ Трампа Зеленскому: главное за день

Над аэродромом в Севастополе российские военные сбили украинский дрон. Бывший губернатор Курской области задержан по делу о хищении одного миллиарда рублей... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T22:42

2025-04-16T22:42

2025-04-16T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Над аэродромом в Севастополе российские военные сбили украинский дрон. Бывший губернатор Курской области задержан по делу о хищении одного миллиарда рублей. Американский президент Дональд Трамп отверг сделку c Киевом по поставке вооружения на $50 миллиардов. Совфед одобрил изменения в порядок призыва на срочную службу, а также закон об уточнении порядка поступления в вузы без ЕГЭ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сбит беспилотник над севастопольским аэродромомРоссийские военные сбили украинский беспилотник над аэродромом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.За взятку задержан экс-губернатор Курской областиБывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, а также его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении одного миллиарда рублей. Деньги были выделены на возведение приграничных фортификационных сооружений. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Следователями следственного департамента МВД предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", — сказано в заявлении.Трамп отказал Зеленскому в оружииАмериканский лидер Дональд Трамп отклонил сделку на сумму до 50 миллиардов долларов с Украиной о покупке американского оружия, сообщает немецкое издание Bild*."Трамп отвергает сделку на 50 миллиардов – он (президент США – ред.) не хочет поставлять Киеву оружие даже за деньги", – говорится в тексте.Новый порядок призыва на срочную службуВ Совфеде одобрили закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Об этом говорится в Telegram-канале первого парламентского телевидения России "Вместе-РФ"."Совет Федерации одобрил закон, вносящий изменения в правила исполнения решений о призыве на срочную службу. Теперь, если решение о призыве было принято, но не исполнено в установленный период, его реализация возможна в течение года в другие призывные периоды после сверки данных воинского учета", - сказано в сообщении.Поступать в вуз из колледжей без ЕГЭРоссийские выпускники колледжей теперь смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если их специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения. Соответствующий закон одобрен в Совфеде."Предлагается предоставить право приема по программам специалитета и программам бакалавриата образовательной организации высшего образования по результатам вступительных испытаний лицам, имеющим среднее профессиональное образование, направленность которого соответствует направленности вуза", – сообщила зампредседателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250416/remonty-i-sovremennoe-oborudovanie-novaya-zhizn-bolnitsy-genicheska-1145714562.html

https://crimea.ria.ru/20250416/krymchan-zhdut-dlinnye-vykhodnye-1145716906.html

https://crimea.ria.ru/20250416/magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu-1145713177.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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