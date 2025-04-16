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В Крыму на обустройство села направили 30 млн рублей

В Крыму на обустройство села направили 30 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Крыму на обустройство села направили 30 млн рублей

На обустройство общественной территории в селе Плотинном Бахчисарайского района Крыма направят 30 млн рублей внебюджетных средств. Об этом сообщил глава региона РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T19:45

2025-04-16T19:45

2025-04-16T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. На обустройство общественной территории в селе Плотинном Бахчисарайского района Крыма направят 30 млн рублей внебюджетных средств. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в Бахчисарайском районе главными вопросами, которые требуют дополнительной проработки, являются газификация, водоснабжение и канализация, а также ремонт дорог, обустройство общественных территорий.Властям на местах совместно с профильными ведомствами необходимо разработать план газификации по каждому конкретному селу. По данным администрации, мешьше всего газифицировано Голубинское сельское поселение, а также Зеленовское и Верхореченское, добавил он.Также он отметил, что следует сохранять темп работы по ямочному ремонту, все делать в установленные сроки. Средства на данные цели Крымавтодор получил в полном объеме, это защищенная статья.Ранее глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в трех селах Сакского района появятся новые благоустроенные территории, которые станут "точками притяжения" местного населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятСколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 годуНовый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, бахчисарайский район, сергей аксенов, крым, новости крыма, правительство россии