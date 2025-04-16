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В Крыму на обустройство села направили 30 млн рублей
В Крыму на обустройство села направили 30 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Крыму на обустройство села направили 30 млн рублей
На обустройство общественной территории в селе Плотинном Бахчисарайского района Крыма направят 30 млн рублей внебюджетных средств. Об этом сообщил глава региона РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T19:45
2025-04-16T19:45
2025-04-16T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. На обустройство общественной территории в селе Плотинном Бахчисарайского района Крыма направят 30 млн рублей внебюджетных средств. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По словам Аксенова, в Бахчисарайском районе главными вопросами, которые требуют дополнительной проработки, являются газификация, водоснабжение и канализация, а также ремонт дорог, обустройство общественных территорий.Властям на местах совместно с профильными ведомствами необходимо разработать план газификации по каждому конкретному селу. По данным администрации, мешьше всего газифицировано Голубинское сельское поселение, а также Зеленовское и Верхореченское, добавил он.Также он отметил, что следует сохранять темп работы по ямочному ремонту, все делать в установленные сроки. Средства на данные цели Крымавтодор получил в полном объеме, это защищенная статья.Ранее глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в трех селах Сакского района появятся новые благоустроенные территории, которые станут "точками притяжения" местного населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятСколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 годуНовый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделают
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новости, бахчисарайский район, сергей аксенов, крым, новости крыма, правительство россии
В Крыму на обустройство села направили 30 млн рублей
30 млн рублей направят на обустройство общественной территории в селе Плотинном в Крыму
19:45 16.04.2025 (обновлено: 19:56 16.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. На обустройство общественной территории в селе Плотинном Бахчисарайского района Крыма направят 30 млн рублей внебюджетных средств. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"30 млн рублей внебюджетных средств будет направлено на обустройство общественной территории в селе Плотинном Зеленовского сельского поселения. В селе Зеленом за 3 млн рублей планируется построить спортивную площадку с футбольным полем и тренажерами. 6 млн рублей будет выделено на ремонт кровли Дома культуры в пгт Куйбышево", - уточнил глава Крыма.
По словам Аксенова, в Бахчисарайском районе главными вопросами, которые требуют дополнительной проработки, являются газификация, водоснабжение и канализация, а также ремонт дорог, обустройство общественных территорий.
Властям на местах совместно с профильными ведомствами необходимо разработать план газификации по каждому конкретному селу. По данным администрации, мешьше всего газифицировано Голубинское сельское поселение, а также Зеленовское и Верхореченское, добавил он.
"Водоемы, переданные в пользование арендаторам для рыборазведения, должны использоваться для полива огородов сельских жителей. Данный вопрос все муниципалитеты должны урегулировать совместно с министерством экологии и природных ресурсов РК", - написал Аксенов.
Также он отметил, что следует сохранять темп работы по ямочному ремонту, все делать в установленные сроки. Средства на данные цели Крымавтодор получил в полном объеме, это защищенная статья.
"Дорожная служба в ближайшее время выедет в село Новоульяновка, чтобы принять решение по щебневанию местной улично-дорожной сети", - заверил Аксенов.
Ранее глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев в комментарии РИА Новости Крым рассказал
, что в трех селах Сакского района появятся новые благоустроенные территории, которые станут "точками притяжения" местного населения.
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