https://crimea.ria.ru/20250416/putin-vstretilsya-s-osvobozhdennym-iz-plena-khamas-rossiyaninom-1145740706.html

Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденными из плена в секторе Газа гражданином РФ и Израиля Александром Труфановым, его матерью и... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T23:20

2025-04-16T23:20

2025-04-16T23:27

владимир путин (политик)

россия

хамас

сектор газа

палестина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденными из плена в секторе Газа гражданином РФ и Израиля Александром Труфановым, его матерью и невестой.Труфанов, его мать, бабушка и невеста были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года. Во время атаки ХАМАС отец Александра был убит. Мать, бабушка и невеста Александра были освобождены во время первого перемирия в Газе в конце ноября-декабре 2023 года.Александр Труфанов был освобожден 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа – в плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина стало возможным благодаря политике РФ на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее российский лидер.В сегодняшней встрече Путина с Александром Труфановым, его матерью и невестой также приняли участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) – главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.Глава российского государства выразил слова благодарности политическому руководству движения ХАМАС за освобождение из плена Александра Труфанова и его семьи.Президент добавил, что российские власти сделают все, чтобы пленных в секторе Газа освободили.Александр Труфанов, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят.Мама Александра рассказала, что в их семейной истории не впервые попадают в плен: ее бабушка, которая была военным врачом во время Великой Отечественной войны, была ранена под Курском и попала в плен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

сектор газа

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, хамас, сектор газа, палестина