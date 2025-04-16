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Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденными из плена в секторе Газа гражданином РФ и Израиля Александром Труфановым, его матерью и... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T23:20
2025-04-16T23:27
владимир путин (политик)
россия
хамас
сектор газа
палестина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденными из плена в секторе Газа гражданином РФ и Израиля Александром Труфановым, его матерью и невестой.Труфанов, его мать, бабушка и невеста были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года. Во время атаки ХАМАС отец Александра был убит. Мать, бабушка и невеста Александра были освобождены во время первого перемирия в Газе в конце ноября-декабре 2023 года.Александр Труфанов был освобожден 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа – в плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина стало возможным благодаря политике РФ на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее российский лидер.В сегодняшней встрече Путина с Александром Труфановым, его матерью и невестой также приняли участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) – главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.Глава российского государства выразил слова благодарности политическому руководству движения ХАМАС за освобождение из плена Александра Труфанова и его семьи.Президент добавил, что российские власти сделают все, чтобы пленных в секторе Газа освободили.Александр Труфанов, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят.Мама Александра рассказала, что в их семейной истории не впервые попадают в плен: ее бабушка, которая была военным врачом во время Великой Отечественной войны, была ранена под Курском и попала в плен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, хамас, сектор газа, палестина
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

Путин встретился с освобожденными из плена в Газе россиянином и его семьей

23:20 16.04.2025 (обновлено: 23:27 16.04.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлександр Труфанов с мамой Еленой (справа) и невестой Сапир
Александр Труфанов с мамой Еленой (справа) и невестой Сапир - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденными из плена в секторе Газа гражданином РФ и Израиля Александром Труфановым, его матерью и невестой.
Труфанов, его мать, бабушка и невеста были похищены палестинскими радикалами в октябре 2023 года. Во время атаки ХАМАС отец Александра был убит. Мать, бабушка и невеста Александра были освобождены во время первого перемирия в Газе в конце ноября-декабре 2023 года.
Александр Труфанов был освобожден 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа – в плену он провел почти 500 дней. Освобождение россиянина стало возможным благодаря политике РФ на Ближнем Востоке и доброй воле руководства ХАМАС, заявил ранее российский лидер.
В сегодняшней встрече Путина с Александром Труфановым, его матерью и невестой также приняли участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.
Глава российского государства выразил слова благодарности политическому руководству движения ХАМАС за освобождение из плена Александра Труфанова и его семьи.

"Нужно выразить слова благодарности политическому руководству ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт, вас освободили", – сказал Путин.

Президент добавил, что российские власти сделают все, чтобы пленных в секторе Газа освободили.
Александр Труфанов, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят.

"Я благодарен за ваши действия, за то, что мы вышли на свободу. И я хочу сказать, для меня это очень важно, чтобы остальные заложники тоже вышли на свободу. Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья", – сказал Труфанов президенту России.

Мама Александра рассказала, что в их семейной истории не впервые попадают в плен: ее бабушка, которая была военным врачом во время Великой Отечественной войны, была ранена под Курском и попала в плен.
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Владимир Путин (политик)РоссияХАМАССектор ГазаПалестина
 
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