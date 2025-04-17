https://crimea.ria.ru/20250417/snova-letnee-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-17-aprelya-1145631673.html

Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля

Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля

В четверг в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая и по-весеннему теплая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-17T00:01

2025-04-17T00:01

2025-04-16T16:39

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая и по-весеннему теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +8...12, днем до 21 градуса тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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