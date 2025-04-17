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Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля
Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля
В четверг в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая и по-весеннему теплая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-17T00:01
2025-04-16T16:39
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая и по-весеннему теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +8...12, днем до 21 градуса тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250416/pogoda-v-krymu-na-paskhu---prognoz-1145719540.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 17 апреля

00:01 17.04.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВесна
Весна
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая и по-весеннему теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, на ЮБК до +12; днем +16…+21, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +15...+17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +8...12, днем до 21 градуса тепла.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 17 апреля
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