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РПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков в Пасхе

РПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков в Пасхе - РИА Новости Крым, 16.04.2025

РПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков в Пасхе

Три тысячи подарков пасхальных подарков для детей доставили священнослужители в труднодоступные районы Херсонской области, находящиеся в непосредственной... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T22:24

2025-04-16T22:24

2025-04-16T21:56

пасха

херсонская область

рпц (русская православная церковь)

религия

православие

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Три тысячи подарков пасхальных подарков для детей доставили священнослужители в труднодоступные районы Херсонской области, находящиеся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.Также протоиерей уточнил, что во всех пунктах помощи (РПЦ), в том числе и на новых территориях и в Курской области, дети получат куличи и подарки к празднику Пасхи."У нас будет много всего. И в зоне конфликта, и на новых территориях, и в Курске, где сейчас очень много людей страдает, и многие остались без домов – в ПВР живут или у родственников", – подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на куриные яйца изменились перед ПасхойПогода в Крыму на Пасху – прогнозКак выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора

https://crimea.ria.ru/20250415/150-tonn-kulichey-krymskie-pekarni-gotovyatsya-k-paskhe-1145691154.html

херсонская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, херсонская область, рпц (русская православная церковь), религия, православие, общество, новости