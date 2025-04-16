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РПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков в Пасхе - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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РПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков в Пасхе
РПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков в Пасхе - РИА Новости Крым, 16.04.2025
РПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков в Пасхе
Три тысячи подарков пасхальных подарков для детей доставили священнослужители в труднодоступные районы Херсонской области, находящиеся в непосредственной... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T22:24
2025-04-16T21:56
пасха
херсонская область
рпц (русская православная церковь)
религия
православие
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Три тысячи подарков пасхальных подарков для детей доставили священнослужители в труднодоступные районы Херсонской области, находящиеся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.Также протоиерей уточнил, что во всех пунктах помощи (РПЦ), в том числе и на новых территориях и в Курской области, дети получат куличи и подарки к празднику Пасхи."У нас будет много всего. И в зоне конфликта, и на новых территориях, и в Курске, где сейчас очень много людей страдает, и многие остались без домов – в ПВР живут или у родственников", – подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на куриные яйца изменились перед ПасхойПогода в Крыму на Пасху – прогнозКак выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора
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пасха, херсонская область, рпц (русская православная церковь), религия, православие, общество, новости
РПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков в Пасхе

Три тысячи детских подарков к Пасхе привезла РПЦ в Херсонскую область – протоиерей Потокин

22:24 16.04.2025
 
© РИА Новости КрымОсвящение пасхальных куличей и кексов
Освящение пасхальных куличей и кексов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Три тысячи подарков пасхальных подарков для детей доставили священнослужители в труднодоступные районы Херсонской области, находящиеся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

"Мы развезли три тысячи подарков. С Крымской митрополией довезли в Херсонскую область, в труднодоступные села, там, где совсем рядом идут боевые действия, где летают дроны и небезопасно даже просто появляться. Мы туда тоже доставили подарки, которые будут детям при храмах раздавать", – сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

Также протоиерей уточнил, что во всех пунктах помощи (РПЦ), в том числе и на новых территориях и в Курской области, дети получат куличи и подарки к празднику Пасхи.
"У нас будет много всего. И в зоне конфликта, и на новых территориях, и в Курске, где сейчас очень много людей страдает, и многие остались без домов – в ПВР живут или у родственников", – подытожил он.
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ПасхаХерсонская областьРПЦ (Русская православная церковь)РелигияПравославиеОбществоНовости
 
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