https://crimea.ria.ru/20250413/kak-vybrat-tvorog-k-paskhe--sovety-rospotrebnadzora-1145640233.html

Как выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора

Как выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Как выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора

Хороший творог должен быть нежным на вкус, не кислым и не горьким. Покупать его лучше всего в магазинах, где есть специализированное холодильное оборудование, а РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T15:56

2025-04-13T15:56

2025-04-13T15:56

совет эксперта

роспотребнадзор

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Хороший творог должен быть нежным на вкус, не кислым и не горьким. Покупать его лучше всего в магазинах, где есть специализированное холодильное оборудование, а вот брать такой продукт с рук рискованно, поскольку в домашних условиях часто не соблюдаются требования к его изготовлению. О том, как правильно выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора (РПН).В РПН отметили, что появление небольшого количества жидкости – сыворотки – допустимо, это показатель того, что производитель не использовал стабилизаторы при производстве творога. Однако же, если сыворотки выделяется много, то употреблять продукт без термообработки уже не стоит, поскольку в жидкости быстро размножаются микроорганизмы."Вкус у хорошего творога должен быть мягким и нежным, но не в коем случае кислым или горьким. Творог – это скоропортящийся продукт. При покупке особое внимание стоит обратить на целостность упаковки, так как она обеспечивает сохранность продукта", – напомнили в РПН.При покупке творога необходимо внимательно читать информацию на маркировке, особое внимание надо обратить на срок годности и состав продукта. На маркировке может быть написано не только "творог", но и "творожный продукт". Это разные по потребительским свойствам продукты, напомнили в ведомстве.И напомнили, что творог – это один из древнейших кисломолочных продуктов, известных человечеству. На Руси творог получали из обычного скисшего молока – простокваши. В твороге содержится белок, минеральные вещества, лактоза, жир, ферменты и витамины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вербное воскресенье у православных христианБлаговещение и Вербное воскресенье: история праздников и традицииДва крыла Великого Поста: иеромонах о смыслах особого времени в году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, роспотребнадзор, здоровье