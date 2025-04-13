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Как выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора
Как выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Как выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора
Хороший творог должен быть нежным на вкус, не кислым и не горьким. Покупать его лучше всего в магазинах, где есть специализированное холодильное оборудование, а РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T15:56
2025-04-13T15:56
2025-04-13T15:56
совет эксперта
роспотребнадзор
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Хороший творог должен быть нежным на вкус, не кислым и не горьким. Покупать его лучше всего в магазинах, где есть специализированное холодильное оборудование, а вот брать такой продукт с рук рискованно, поскольку в домашних условиях часто не соблюдаются требования к его изготовлению. О том, как правильно выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора (РПН).В РПН отметили, что появление небольшого количества жидкости – сыворотки – допустимо, это показатель того, что производитель не использовал стабилизаторы при производстве творога. Однако же, если сыворотки выделяется много, то употреблять продукт без термообработки уже не стоит, поскольку в жидкости быстро размножаются микроорганизмы."Вкус у хорошего творога должен быть мягким и нежным, но не в коем случае кислым или горьким. Творог – это скоропортящийся продукт. При покупке особое внимание стоит обратить на целостность упаковки, так как она обеспечивает сохранность продукта", – напомнили в РПН.При покупке творога необходимо внимательно читать информацию на маркировке, особое внимание надо обратить на срок годности и состав продукта. На маркировке может быть написано не только "творог", но и "творожный продукт". Это разные по потребительским свойствам продукты, напомнили в ведомстве.И напомнили, что творог – это один из древнейших кисломолочных продуктов, известных человечеству. На Руси творог получали из обычного скисшего молока – простокваши. В твороге содержится белок, минеральные вещества, лактоза, жир, ферменты и витамины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вербное воскресенье у православных христианБлаговещение и Вербное воскресенье: история праздников и традицииДва крыла Великого Поста: иеромонах о смыслах особого времени в году
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совет эксперта, роспотребнадзор, здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Хороший творог должен быть нежным на вкус, не кислым и не горьким. Покупать его лучше всего в магазинах, где есть специализированное холодильное оборудование, а вот брать такой продукт с рук рискованно, поскольку в домашних условиях часто не соблюдаются требования к его изготовлению. О том, как правильно выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора (РПН).
"Покупая творог, обратите внимание на его цвет. Он должен быть однородным, белым, с кремовым оттенком. Качественный свежий творог имеет характерный кисломолочный аромат, без запаха прокисшего молока. Консистенция творога зависит от его жирности и технологии приготовления. У жирного творога, начиная от 9%, консистенция может быть несколько мажущей и рыхлой. Нежирный творог более рассыпчатый", – рассказали в ведомстве.
В РПН отметили, что появление небольшого количества жидкости – сыворотки – допустимо, это показатель того, что производитель не использовал стабилизаторы при производстве творога. Однако же, если сыворотки выделяется много, то употреблять продукт без термообработки уже не стоит, поскольку в жидкости быстро размножаются микроорганизмы.
"Вкус у хорошего творога должен быть мягким и нежным, но не в коем случае кислым или горьким. Творог – это скоропортящийся продукт. При покупке особое внимание стоит обратить на целостность упаковки, так как она обеспечивает сохранность продукта", – напомнили в РПН.
При покупке творога необходимо внимательно читать информацию на маркировке, особое внимание надо обратить на срок годности и состав продукта. На маркировке может быть написано не только "творог", но и "творожный продукт". Это разные по потребительским свойствам продукты, напомнили в ведомстве.
"Не покупайте творог с рук – это может быть опасно. В домашних условиях часто не соблюдаются требования к изготовлению творога. Например, молоко не пастеризуется. Рекомендуем покупать творог в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым ходильным оборудованием. Если у вас возникли сомнения в качестве молочной продукции, вы в праве потребовать у продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции", – подчеркнули в РПН.
И напомнили, что творог – это один из древнейших кисломолочных продуктов, известных человечеству. На Руси творог получали из обычного скисшего молока – простокваши. В твороге содержится белок, минеральные вещества, лактоза, жир, ферменты и витамины.
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