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Два крыла Великого Поста: иеромонах о смыслах особого времени в году

Два крыла Великого Поста: иеромонах о смыслах особого времени в году - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Два крыла Великого Поста: иеромонах о смыслах особого времени в году

Великий Пост перед праздником Светлого Христова Воскресения – Пасхой в 2025 году длится с 3 марта по 19 апреля, то есть семь недель. О том, в чем его смысл для... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T06:18

2025-03-03T06:18

2025-03-03T06:18

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 марта – РИА Новости Крым. Великий Пост перед праздником Светлого Христова Воскресения – Пасхой в 2025 году длится с 3 марта по 19 апреля, то есть семь недель. О том, в чем его смысл для христиан, как выдержать предписываемые церковью ограничения, а главное, зачем это нужно каждому, РИА Новости Крым рассказал насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря, иеромонах Анастасий (Байков).Особое время в году"Трудно параллельно с бытовыми делами глубоко думать о душе. Но раз в году мы выделяем период для этого, стараясь вырваться из повседневной суеты, перенастроиться на духовный лад. Это особое время", – говорит отец Анастасий.Особое оно прежде всего потому, что каждый, кто постится, получает возможность встретиться с собой настоящим, и эта встреча не всегда бывает приятной, заметил он."Потому что мы ведь не само совершенство, как Мэри Поппинс. У нас есть недостатки, неприглядные стороны личности, которые мы загоняли в угол, а они, оказывается, там живут и периодически дают о себе знать. И ты думаешь: "Ничего себе! Я-то считал себя порядочным человеком, а оказывается, еще и на такое способен", – сказал священник.Но это не только плохо, но и хорошо, добавляет он. Потому что "так человек может поставить себе диагноз, а это уже половина лечения"."Бывают и так называемые постовые искушения, когда Господь попускает произойти каким-то обстоятельствам, которые выявляют в тебе внутреннюю гнильцу. И нужно предпринять действия, чтобы с ней справиться", – отметил отец Анастасий.Например, сделать что-то противоположное: если жаден – побыть щедрее, если всех осуждаешь – постараться отнестись снисходительно к недостаткам других. А также воздержаться и не подпитывать в себе ту или иную греховную привычку."Они же не безобидные. И дело даже не в том, что требуют времени и средств. Вот человек хочет создать хорошую семью или работу достойную найти, но он алкоголик, и это не дает ему достигать жизненных целей. Но это самый наглядный пример. А есть такие страсти, как гордыня, тщеславие, склонность к хвастовству или невоздержанность в отношениях с противоположным полом. И они не менее серьезны, чем алкоголизм, и так же лишают душу человека здоровья, не дают почувствовать себя счастливым", – сказал отец Анастасий.Таким образом, главный смысл этого особого времени в году – покаяние. Но не в том значении, как это понимают некоторые миряне, подчеркнул священник."Они представляют плачущего человека, стоящего рядом с батюшкой на исповеди. Но это не просто сожаление: "Ой, простите, я сделал то-то". Покаяние по-гречески звучит как "метанойя" – "перемена ума". Это внутреннее покаяние. То есть Господь призывает нас измениться и все патологические проявления нашей личности сделать снова здоровыми – такими, какими он их задумал", – пояснил отец Анастасий.И тогда человек станет подлинно счастливым и будет лучше достигать своих хороших целей с Божьей помощью, добавил он.Два крыла Великого ПостаНо зачем же, борясь с завистью, гневом, обидой, осуждением и прочими недостатками, ограничивать себя в еде? Разве можно так стать лучше и счастливее?Благодаря этому в том числе все и возможно, отвечает священник."Великий Пост – у него как бы два крыла: одно касается нашего тела, а другое души, потому что они взаимосвязаны", – сказал отец Анастасий.По его словам, когда человек переходит на постную пищу, отказываясь от тяжелой и жирной, от мяса, а в Великий Пост еще и от рыбы, то приходит в большее равновесие. Начинает лучше слышать душу и Бога в ней, и ему становится легче сдерживаться и пребывать в мире с другими людьми. Так что подвиг воздержания в пище – для укрепления воли на большие свершения."Потому что если ты не можешь отказаться от котлетки, ну как ты будешь бороться с какими-то тонкими душевными своими недостатками? Начни хотя бы с самого простого", – заметил церковнослужитель.Самым же серьезным духовным оружием, с которым человек становится способен противостоять в том числе и злым силам, является воздержание в еде, соединенное с молитвой, подчеркнул отец Анастасий. "Это по-особому привлекает божественную силу, и человеку легче вступить на поле духовной борьбы", – говорит он.В период Великого Поста рекомендуется максимально отложить увеселительные мероприятия, ограничить впечатления, которые поступают через слух и зрение.Поменьше "сидеть" в соцсетях, слушать музыку и болтать с друзьями. А побольше молиться, читать Священное Писание и ходить на службы, советует отец Анастасий."Благодаря этому в человеке устанавливается некая особая внутренняя тишина. И в этой тишине он может рассмотреть, какие чувства в нем живут, расслышать мысли, которые проносятся через его голову", – отметил церковнослужитель.Что важно обсудить со священникомНа время Великого Поста отказываются от мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы, то есть, по сути, от животной пищи. Не все готовы так надолго и в полной мере примерить на себя церковную дисциплину, и это нормально, говорит отец Анастасий.Каждый делает это в меру сил, шаг за шагом совершая маленькие победы. И если "сорвался" и съел лишнее, не нужно отчаиваться – пытайтесь снова, советует он."И тут еще важный момент – ограничения по здоровью. Есть люди с гастритом, с повышенным гемоглобином, есть беременные, а у кого-то тяжелые физические труды или особые обстоятельства жизни. В таких случаях очень правильно обговорить свой режим поста со священником, чтобы есть какие-то продукты, а вы постараетесь духовно над собой побольше поработать. И батюшка пойдет навстречу. Потому что аскетика поста не для того, чтобы подорвать телесные силы", – сказал иеромонах.Сложность для кого-то может вызывать и то, что некоторые постные продукты стоят дороже колбасы и курицы, а когда традиция формировалась, излишки при переходе от мяса на простую еду отдавали на милостыню, отметил он."Если вы понимаете, что у вас проблемы с тем, чтобы соблюдать Великий Пост полноценно, поговорите с батюшкой, посоветуйся, как поступить. Но прежде посмотрите книгу постных рецептов, может быть, все окажется не так трагично", – советует священник.Потому что есть множество доступных постных продуктов – и каши, и овощи – и очень много питательных и полезных постных блюд, отметил отец Анастасий.Также, по его словам, в качестве снисхождения при тех или иных обстоятельствах священник может даже в Великий Пост разрешить поститься всего один день перед причастием."Обычно вы посещаете две службы: на одной – исповедуетесь, на второй – причащаетесь. Перед исповедью три дня поститесь, а с полуночи перед причастием не едите и не пьете. Но в качестве снисхождения к новичку, например, священник может сказать попоститься день", – сказал священнослужитель.И объяснил, что в один день и исповедоваться, и причаститься – это уже снисхождение. Но если священник решит, что у человека не было времени прийти на вечернюю службу, но он хочет причаститься, то священник может это разрешить сделать на утренней службе.Вообще же в Великий Пост в храм стоит ходить по возможности чаще, и исповедоваться, и причащаться можно даже каждую неделю."Но на саму Пасху читается "Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста", которое говорит о том, что Господь в этот день всем рад – и постившимся, и не постившимся. И всех призывает соединиться с Богом и причаститься, потому что Пасха – главная радость в году", – подчеркнул священник.Смыслы каждой недели Великого ПостаВ первую неделю празднуется победа над иконоборчеством, это торжество православия. Вторая – неделя Григория Паламы, учившего, что, молясь и работая над своей душой, можно приобщиться к божественной силе и благодати, помогающей быть добрым, терпеливым и любящим. Третья – Крестопоклонная, с ее началом в церквях верующим выносится крест для укрепления в подвиге Великого Поста.На четвертую неделю чтится преподобный монах Иоанн Лествичник, написавший знаменитый труд "Лествица", где "по ступеням" рассказал, как работать над душой. Пятая неделя – преподобной Марии Египетской, которая вела распутный образ жизни, но ушла в пустыню, молилась, постилась, каялась и стала святым человеком.Шестая (Вербная) неделя – последняя в сорокадневном цикле, или Святой Четыредесятнице – отводится для покаяния верующих. Заканчивается она воскресением, посвященным входу Господню в Иерусалим, где люди его встречают как мессию, что не помешает вскоре кричать "Распни его!"Седьмая, Страстная неделя, посвящена последним дням земной жизни и страданиям Христа перед распятием. В воскресенье все христиане празднуют Пасху – Воскресение Христово и искупление грехов человечества через Спасителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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религия, христианство, православие, великий пост, общество, херсонес