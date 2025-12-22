https://crimea.ria.ru/20251222/pri-vzryve-v-moskve-pogib-ofitser-genshtaba-vs-rossii-1151867555.html
При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России - РИА Новости Крым, 22.12.2025
При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
В результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T09:57
2025-12-22T09:57
2025-12-22T10:47
теракт
убийство
москва
генштаб мо рф
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151867812_9:0:1253:700_1920x0_80_0_0_cf2fa934576cb81a41187ae5c3cdfb01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.ЧП произошло в понедельник утром на улице Ясеневой в городе Москва. В результате взрыва был поврежден автомобиль, его водитель получил серьезные травмы. Позже в СК проинформировали, что он скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". По поручению председателя СК Александра Бастрыкина для оказания помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствие отрабатывает различные версии убийства, в том числе организацию преступления украинскими спецслужбами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151867812_164:0:1097:700_1920x0_80_0_0_5b4849d27f3259d81d0b86c92310d67f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт, убийство, москва, генштаб мо рф, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
При взрыве в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС России
09:57 22.12.2025 (обновлено: 10:47 22.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
ЧП произошло
в понедельник утром на улице Ясеневой в городе Москва. В результате взрыва был поврежден автомобиль, его водитель получил серьезные травмы. Позже в СК проинформировали, что он скончался.
"Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров", - сказала Петренко.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина для оказания помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата.
Продолжается осмотр места происшествия. Следствие отрабатывает различные версии убийства, в том числе организацию преступления украинскими спецслужбами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.