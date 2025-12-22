https://crimea.ria.ru/20251222/pri-vzryve-v-moskve-pogib-ofitser-genshtaba-vs-rossii-1151867555.html

При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России

При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России - РИА Новости Крым, 22.12.2025

При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России

В результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил...

2025-12-22T09:57

2025-12-22T09:57

2025-12-22T10:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.ЧП произошло в понедельник утром на улице Ясеневой в городе Москва. В результате взрыва был поврежден автомобиль, его водитель получил серьезные травмы. Позже в СК проинформировали, что он скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". По поручению председателя СК Александра Бастрыкина для оказания помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствие отрабатывает различные версии убийства, в том числе организацию преступления украинскими спецслужбами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

