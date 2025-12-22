Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России - РИА Новости Крым, 22.12.2025
При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России - РИА Новости Крым, 22.12.2025
При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
В результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.ЧП произошло в понедельник утром на улице Ясеневой в городе Москва. В результате взрыва был поврежден автомобиль, его водитель получил серьезные травмы. Позже в СК проинформировали, что он скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". По поручению председателя СК Александра Бастрыкина для оказания помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствие отрабатывает различные версии убийства, в том числе организацию преступления украинскими спецслужбами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России

При взрыве в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС России

09:57 22.12.2025 (обновлено: 10:47 22.12.2025)
 
© СК РФСледователи работают на месте подрыва автомобиля в Москве
Следователи работают на месте подрыва автомобиля в Москве
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
ЧП произошло в понедельник утром на улице Ясеневой в городе Москва. В результате взрыва был поврежден автомобиль, его водитель получил серьезные травмы. Позже в СК проинформировали, что он скончался.
"Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров", - сказала Петренко.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина для оказания помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата.
Продолжается осмотр места происшествия. Следствие отрабатывает различные версии убийства, в том числе организацию преступления украинскими спецслужбами.
ТерактУбийствоМоскваГенштаб МО РФПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
