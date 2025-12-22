https://crimea.ria.ru/20251222/chast-odessy-ostalas-bez-sveta---povrezhden-kriticheskiy-obekt-1151866135.html

Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект

объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. На юге Украины в Одессе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.20 декабря сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны. В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов в Одессе и пригороде. Также был обесточен Николаев.21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техникиНад Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУАтака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы

