Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект
Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект
объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T08:25
2025-12-22T08:25
одесса
взрывы на украине
удары по украине
энергосистема украины
новости сво
новости
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. На юге Украины в Одессе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.20 декабря сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны. В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов в Одессе и пригороде. Также был обесточен Николаев.21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техникиНад Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУАтака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы
одесса
украина
Новости
одесса, взрывы на украине, удары по украине, энергосистема украины, новости сво, новости, украина
Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект

В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры – один район без света

08:25 22.12.2025
 
© ГС ЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© ГС ЧС Украины
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. На юге Украины в Одессе после нескольких взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
"Поврежден объект критической инфраструктуры города", – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что в следствие этого без света осталась часть одного из районов города.
20 декабря сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны. В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре. Без электроснабжения остались более 37 тысяч абонентов в Одессе и пригороде. Также был обесточен Николаев.
21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
ОдессаВзрывы на УкраинеУдары по УкраинеЭнергосистема УкраиныНовости СВОНовостиУкраина
 
