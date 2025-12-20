https://crimea.ria.ru/20251220/moschnye-prilety-po-odesse-v-portu-yuzhnyy-pylaet-pozhar-1151841157.html

Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.Кулеба добавил, что без электроснабжения на данный момент остаются более 37 тысяч абонентов Одессе и пригороде. Также обесточен Николаев. Работают аварийные бригады.Ранее минэнерго Украины сообщало, что под удар попали энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики.Минобороны России в субботу сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики, а также транспортной инфраструктуры, работающей на ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

