Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер - министр развития общин и...
2025-12-20T13:32
2025-12-20T13:32
2025-12-20T13:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.Кулеба добавил, что без электроснабжения на данный момент остаются более 37 тысяч абонентов Одессе и пригороде. Также обесточен Николаев. Работают аварийные бригады.Ранее минэнерго Украины сообщало, что под удар попали энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики.Минобороны России в субботу сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики, а также транспортной инфраструктуры, работающей на ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
На Украине заявили о мощных прилетах по порту Южный в Одессе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный — есть попадание в резервуары", - написал он в своем Telegram-канале.
Кулеба добавил, что без электроснабжения на данный момент остаются более 37 тысяч абонентов Одессе и пригороде.
Также обесточен Николаев. Работают аварийные бригады.
Ранее минэнерго Украины сообщало, что под удар
попали энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики.
Минобороны России в субботу сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики
, а также транспортной инфраструктуры, работающей на ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.