Рейтинг@Mail.ru
Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251220/moschnye-prilety-po-odesse-v-portu-yuzhnyy-pylaet-pozhar-1151841157.html
Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер - министр развития общин и... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T13:32
2025-12-20T13:32
украина
одесса
одесская область
удары по украине
взрыв
энергосистема украины
в мире
новости сво
новости
алексей кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986861_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_1ca9a06149c0743de01c783b74524a80.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.Кулеба добавил, что без электроснабжения на данный момент остаются более 37 тысяч абонентов Одессе и пригороде. Также обесточен Николаев. Работают аварийные бригады.Ранее минэнерго Украины сообщало, что под удар попали энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики.Минобороны России в субботу сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики, а также транспортной инфраструктуры, работающей на ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
одесса
одесская область
николаев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986861_260:87:1280:852_1920x0_80_0_0_c8b35123c08c5b467adb0684c4843faa.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, одесса, одесская область, удары по украине, взрыв, энергосистема украины, в мире, новости сво, новости, алексей кулеба, николаев
Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар

На Украине заявили о мощных прилетах по порту Южный в Одессе

13:32 20.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В одесском порту Южный в субботу утром прогремели мощные взрывы, зафиксированы попадания по инфраструктуре, сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный — есть попадание в резервуары", - написал он в своем Telegram-канале.
Кулеба добавил, что без электроснабжения на данный момент остаются более 37 тысяч абонентов Одессе и пригороде.
Также обесточен Николаев. Работают аварийные бригады.
Ранее минэнерго Украины сообщало, что под удар попали энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики.
Минобороны России в субботу сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики, а также транспортной инфраструктуры, работающей на ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаОдессаОдесская областьУдары по УкраинеВзрывЭнергосистема УкраиныВ миреНовости СВОНовостиАлексей КулебаНиколаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Урожай капусты в Крыму бьет рекорды
14:54Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
14:37Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин
14:21Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
14:16На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады
13:53Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли
13:32Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
13:11Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков
13:05Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
12:39На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
12:22Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
12:17Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно
12:08Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
11:56Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света
11:39Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы
11:22В Алуште изменили график подачи воды
10:54Буданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине
10:33Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам
10:15На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ
10:01Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
Лента новостейМолния