Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам

2025-12-20T10:33
Читайте также на РИА Новости Крым:Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде КрымаКрымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. 17-летний житель Курска приговорен к семи годам воспитательной колонии за оправдание терроризма и попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.
"Суд путем частичного сложения окончательно приговорил подростка к наказанию в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права администрировать сайты в интернете на срок два года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, школьник сам связался с представителями РДК* и выразил желание примкнуть к ним. Ему ответили, что он сможет присоединиться к террористической организации только по достижении 18 лет.
Также юноша в августе 2024 года опубликовал в мессенджере два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности данной террористической организации. Противоправная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Молодого человека признали виновным в покушении на участие в деятельности террористической организации и публичном оправдании терроризма.
* Запрещенная в России террористическая организация
