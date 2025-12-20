https://crimea.ria.ru/20251220/podrostok-iz-kurska-popal-v-koloniyu-za-popytku-primknut-k-terroristam-1151838152.html

Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам

17-летний житель Курска приговорен к семи годам воспитательной колонии за оправдание терроризма и попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую... РИА Новости Крым, 20.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. 17-летний житель Курска приговорен к семи годам воспитательной колонии за оправдание терроризма и попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.По данным пресс-службы, школьник сам связался с представителями РДК* и выразил желание примкнуть к ним. Ему ответили, что он сможет присоединиться к террористической организации только по достижении 18 лет.Также юноша в августе 2024 года опубликовал в мессенджере два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности данной террористической организации. Противоправная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.Молодого человека признали виновным в покушении на участие в деятельности террористической организации и публичном оправдании терроризма.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде КрымаКрымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК

курск, курская область, антитеррор, правосудие, приговор, суд, новости