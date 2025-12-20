Рейтинг@Mail.ru
Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам
Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам
17-летний житель Курска приговорен к семи годам воспитательной колонии за оправдание терроризма и попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T10:33
2025-12-20T10:33
курск
курская область
антитеррор
правосудие
приговор
суд
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261876_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e353b30ec17c1b67a8fc0ca6648c4a10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. 17-летний житель Курска приговорен к семи годам воспитательной колонии за оправдание терроризма и попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.По данным пресс-службы, школьник сам связался с представителями РДК* и выразил желание примкнуть к ним. Ему ответили, что он сможет присоединиться к террористической организации только по достижении 18 лет.Также юноша в августе 2024 года опубликовал в мессенджере два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности данной террористической организации. Противоправная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.Молодого человека признали виновным в покушении на участие в деятельности террористической организации и публичном оправдании терроризма.* Запрещенная в России террористическая организация
курск
курская область
курск, курская область, антитеррор, правосудие, приговор, суд, новости
Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам

17-летний школьник из Курска попал в воспитательную колонию за попытку вступить в РДК*

10:33 20.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. 17-летний житель Курска приговорен к семи годам воспитательной колонии за оправдание терроризма и попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.
"Суд путем частичного сложения окончательно приговорил подростка к наказанию в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права администрировать сайты в интернете на срок два года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, школьник сам связался с представителями РДК* и выразил желание примкнуть к ним. Ему ответили, что он сможет присоединиться к террористической организации только по достижении 18 лет.
Также юноша в августе 2024 года опубликовал в мессенджере два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности данной террористической организации. Противоправная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Молодого человека признали виновным в покушении на участие в деятельности террористической организации и публичном оправдании терроризма.
* Запрещенная в России террористическая организация
КурскКурская областьАнтитеррорПравосудиеПриговорСудНовости
 
